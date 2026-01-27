Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis

NUEVA YORK, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, lanzó un llamado a la unidad y a la no violencia en medio de las tensiones registradas en el estado de Minnesota.

"Pido unidad. Mi marido, el presidente, tuvo buenas llamadas ayer con el gobernador" de Minnesota y con el alcalde de Minneapolis, y "están trabajando juntos" para calmar la situación, afirmó Melania en una entrevista con la cadena Fox.

La primera dama se manifestó en contra de la violencia y pidió que las protestas se desarrollen de manera pacífica. "Estoy en contra de la violencia. Por favor, si se manifiestan, háganlo pacíficamente. Debemos estar unidos en momentos como estos", añadió.