Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis
Melania Trump se manifiesta en contra de la violencia y aboga por protestas pacíficas en Minneapolis.
NUEVA YORK, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, lanzó un llamado a la unidad y a la no violencia en medio de las tensiones registradas en el estado de Minnesota.
"Pido unidad. Mi marido, el presidente, tuvo buenas llamadas ayer con el gobernador" de Minnesota y con el alcalde de Minneapolis, y "están trabajando juntos" para calmar la situación, afirmó Melania en una entrevista con la cadena Fox.
La primera dama se manifestó en contra de la violencia y pidió que las protestas se desarrollen de manera pacífica. "Estoy en contra de la violencia. Por favor, si se manifiestan, háganlo pacíficamente. Debemos estar unidos en momentos como estos", añadió.
no te pierdas estas noticias
Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis
El Universal
Melania Trump se manifiesta en contra de la violencia y aboga por protestas pacíficas en Minneapolis.
Trump deja de teñirse el pelo; única concesión a la edad: New Yorker
AP
Declaraciones y controversias rodean la salud y edad del presidente Donald Trump.
Demandan a EU por ejecuciones extrajudiciales en ataques de Trump
El Universal
La demanda interpuesta por familiares de Trinidad y Tobago acusa al gobierno estadounidense por muertes en ataques de Trump