logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis

Melania Trump se manifiesta en contra de la violencia y aboga por protestas pacíficas en Minneapolis.

Por El Universal

Enero 27, 2026 04:56 p.m.
A
Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis

NUEVA YORK, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, lanzó un llamado a la unidad y a la no violencia en medio de las tensiones registradas en el estado de Minnesota.

"Pido unidad. Mi marido, el presidente, tuvo buenas llamadas ayer con el gobernador" de Minnesota y con el alcalde de Minneapolis, y "están trabajando juntos" para calmar la situación, afirmó Melania en una entrevista con la cadena Fox.

La primera dama se manifestó en contra de la violencia y pidió que las protestas se desarrollen de manera pacífica. "Estoy en contra de la violencia. Por favor, si se manifiestan, háganlo pacíficamente. Debemos estar unidos en momentos como estos", añadió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis
Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis

Melania Trump insta a la unidad tras protestas en Minneapolis

SLP

El Universal

Melania Trump se manifiesta en contra de la violencia y aboga por protestas pacíficas en Minneapolis.

Trump deja de teñirse el pelo; única concesión a la edad: New Yorker
Trump deja de teñirse el pelo; única concesión a la edad: New Yorker

Trump deja de teñirse el pelo; única concesión a la edad: New Yorker

SLP

AP

Declaraciones y controversias rodean la salud y edad del presidente Donald Trump.

Demandan a EU por ejecuciones extrajudiciales en ataques de Trump
Demandan a EU por ejecuciones extrajudiciales en ataques de Trump

Demandan a EU por ejecuciones extrajudiciales en ataques de Trump

SLP

El Universal

La demanda interpuesta por familiares de Trinidad y Tobago acusa al gobierno estadounidense por muertes en ataques de Trump

Trump quiere una retirada honorable de Minnesota
Trump quiere una retirada honorable de Minnesota

Trump quiere una retirada honorable de Minnesota

SLP

El Universal

La Casa Blanca y los demócratas entran en conflicto por la operación migratoria en Minnesota. ¿Qué sucederá?