logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Menores son reclutados para conflictos: Unicef

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Menores son reclutados para conflictos: Unicef

Ciudad de México.- Cada día, al menos cinco menores de edad son captados como soldados, informantes, cocineros, cargadores, esclavos sexuales o usados como escudos humanos, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que asegura que más de 473 millones de niñas y niños viven en contextos afectados por conflictos armados.

En el marco del el Día Mundial de las Manos Rojas, una jornada de acción global para exigir el fin del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados estatales y no estatales, el organismo civil Tejiendo Redes Infancia América Latona y el Caribe destacó en un comunicado que en países como México, Colombia, Sudán o República Democrática del Congo, el reclutamiento forzado persiste como consecuencia de la pobreza, la violencia estructural, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la impunidad.

La campaña "Niñez Libre de Guerra" se sumó a esta lucha global al hacer un llamado a la acción para exigir que los gobiernos del mundo tipifiquen el reclutamiento forzado; reclamar programas de desvinculación, reparación y apoyo psicosocial para todas las niñas, niños y adolescentes que hayan sido usados por grupos armados, y promover una cultura de paz, en la que las infancias y juventudes no sean vistas como amenazas, sino como personas con derechos plenos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a Canadá
Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a Canadá

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a Canadá

SLP

AP

Trump advirtió a republicanos que voten contra los aranceles sobre consecuencias electorales.

Activistas protestan en Target por redadas migratorias en Minnesota
Activistas protestan en Target por redadas migratorias en Minnesota

Activistas protestan en Target por redadas migratorias en Minnesota

SLP

AP

La coalición ICE Out Minnesota convoca sentadas y manifestaciones para presionar a Target a negar acceso a agentes sin orden judicial.

Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán
Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán

Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán

SLP

AP

La represión en Irán ha causado al menos 7,002 muertes, según activistas con apoyo internacional.

Manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida es rescatado y atendido en SeaWorld
Manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida es rescatado y atendido en SeaWorld

Manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida es rescatado y atendido en SeaWorld

SLP

AP

SeaWorld Orlando trabaja en la estabilización y rehabilitación del manatí para su regreso al hábitat natural.