Mesero despedido camina 700 km para "concienciar" del desempleo en Florida

Un mesero que fue despedido por la crisis del nuevo coronavirus y no recibió compensación económica por desempleo caminó casi 700 kilómetros hasta la capital de Florida (EE.UU.) para "sensibilizar seriamente sobre la situación de desempleo defectuosa y despreciable en este estado".



Beau Guyott recorrió 417 millas (671 km) durante 27 días y pasó la última noche en Tallahassee, capital de Florida, antes de tomar este lunes un autobús de vuelta a Palm Beach (sureste), donde reside y desde donde partió.



Además, creó el sitio WalkTallahassee.com para documentar su viaje y crear conciencia sobre el aumento del desempleo a raíz del cierre de negocios por la pandemia y de lo mal que están manejando la situación las autoridades floridanas, según escribió allí.



La web va a servir "para compartir historias de los floridanos, que han sido afectados por la ruptura del liderazgo del Gobierno de este estado con nuestros funcionarios electos".



Guyott, de 46 años, trabajaba en The Ben Hotel de West Palm Beach hasta que fue despedido el 15 de marzo pasado. Según dice, solicitó la prestación económica por desempleo dos días después del despido y aún no la ha recibido.



En unas declaraciones que recoge el diario Tampa Bay Times, en Tallahassee conoció solo a tres personas, dos funcionarios del Departamento de Empleo de Florida y un guardia de seguridad, pero durante su recorrido conversó con muchas personas en situación como la suya y durmió la mayoría de las noches envuelto en un saco.



Más de 36 millones de trabajadores han solicitado ayuda para el desempleo desde que en marzo el COVID-19 llegó a EE.UU.



"La gente que conocí es humilde y trabajadora. Muchos solo quieren trabajar y alimentar a sus familias", indicó Guyott.



"Me rompe el corazón ver a personas en dificultades como esta. No voy a dejar que la gente se olvide de todas las personas que todavía están fuera del trabajo y en casa. ¡No dejaré que la gente los olvide!", remarcó.



Su acción fue acompañada por la página change.org que está pidiendo firmas "para conseguir "un puesto de voluntario" para Beau Guyott en el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO)".



Según cifras oficiales, los floridanos que aún están esperando por el pago del subsidio de desempleo suman 784.512.



El DEO ha tenido retrasos con el envío de esta ayuda debido, entre otras, a fallas en la web oficial.



El estado de Florida extenderá esta semana a todo su territorio la reapertura después del confinamiento por la pandemia, pero el COVID-19 sigue causando enfermedad y muerte.



En las últimas 24 horas las autoridades de salud contabilizaron ó 854 nuevos casos y 24 muertes a causa del COVID-19, con lo que Florida acumula desde el 1 de marzo 46.442 casos y 1.973 decesos.



En todo EE.UU. ya se superaron las 90.000 muertes a causa del COVID-19 y se sobrepasó la cota del millón y medio de contagios del nuevo coronavirus, confirmándose como el país más golpeado por la pandemia, que ha afectado a 4,7 millones de personas en el mundo.