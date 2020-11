México exige explicación a modista francesa por el uso de diseños indígenas

La Secretaría de Cultura de México exigió este miércoles a la diseñadora francesa Isabel Marant una explicación por el uso de diseños de comunidades indígenas mexicanas en su más reciente colección y llamó la atención sobre la necesidad de proteger los derechos de los pueblos originarios.







"Solicito que explique públicamente con qué fundamentos privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado, y cómo su utilización retribuye beneficios a las comunidades creadoras", apuntó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en una misiva.







De esta forma la funcionaria le solicitó una explicación a la modista "sobre el uso de elementos culturales de pueblos originarios de México" que aparecen en los diseños de su colección Etoile Otoño-Invierno 2020-21.







"Se trata de un principio de consideración ética que, local y globalmente, nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de la discusión pública un tema impostergable: proteger los derechos de los que históricamente se han invisibilizado", agregó.







La carta señala que en dicha colección se utilizan elementos de la cultura e identidad de las comunidades purépechas de Michoacán, y otras, como San Miguel Chiconcuac y Gualupita en el Estado de México; San Bernardino Contla en Tlaxcala; la ciudad de San Luis Potosí, y Teotitlán del Valle en Oaxaca, entre otras.







La funcionaria mencionó la capa "gabin", en la que se imita la geometría y proporciones de los sarapes y jorongos mexicanos.







De acuerdo con su página web, la prenda tiene un valor de 530 euros (poco más de 622 dólares) y no hace mención de que se haya inspirado en las comunidades indígenas.







"Algunos símbolos que usted tomó tienen un profundo significado para esta cultura, cuyo idioma no tiene ningún parentesco lingüístico con ninguna otra lengua del mundo. Esta simbología es muy antigua y se ha conservado gracias a la memoria de los artesanos", explicó la encargada de la política cultural mexicana.







En el documento también se recuerda que no es la primera vez que la creadora francesa utiliza elementos tradicionales, ya que en Etoile Primavera-Verano 2015 incorporó diseños de las mujeres mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.







El pasado viernes, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) de México se sumó a la condena por el plagio de diseños artesanales de comunidades del estado de Michoacán supuestamente hecho por Marant y que iniciaron senadores mexicanos.