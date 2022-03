México pide ante la ONU proteger a civiles en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, destacó la importancia de la protección a civiles ucranianos luego de más de dos semanas de ataques rusos en el país.

"México comparte la prioridad identificada por la presidencia polaca en cuanto a mantener una perspectiva de la seguridad centrada en las personas. En todo conflícto armado, y el que ocurre hoy en Ucrania no es excepción, la población civil suele ser la más afectada. Respaldamos por ello los esfuerzos para hacer prioritario el apoyo a las personas más vulnerables.

La situación que impera en Ucrania es muy crítica, y por eso nos resulta preocupante que a más de dos semanas de iniciado el conflicto, el Consejo de Seguridad no haya podido emitir algún pronunciamiento sobre este quebrantamiento a la paz y la seguridad internacionales. Pero expresar nuestra preocupación por este silencio, no basta para corregirlo, por ello, fue necesario invocar la unión Pro Paz y recurrir a la Asamblea General para que esta asumiera el papel que el Consejo no fue capaz de cumplir.

No obstante, reiteramos desde aquí nuestro llamado junto al de muchos más, a poner fin a las hostilidades y a retomar cuanto antes el diálogo político y la vía diplomática.

En tanto esto no suceda, tenemos la obligación ética y moral, de proteger a la población civil en la medida de lo posible, y garantizar que reciban la ayuda humanitaria que tanto necesitan. Esa y no otra, ha sido la intención al presentar junto con Francia un proyecto de resolución de carácter eminentemente humanitario; habremos de insistir al respecto, y esperamos contar con su apoyo y el de la comunidad internacional.

La Misión de Observación de la OCE en Ucrania, ha desempeñado una labor fundamental en la elaboración de informes imparciales sobre la situación que impera en el terreno, así como en la creación de una plataforma para el intercambio de información. Lamentablemente, la invasión rusa ha vulnerado su capacidad de operación; algunas de sus actividades y de sus informes se han suspendido, justo ahora, cuando más se requiere contar con información veraz y objetiva.

Asimismo, reconocemos que ante el grave deterioro de la situación humanitaria, el Consejo Especial Permanente de la OCE, haya solicitado a la Misión Especial de Observación reorientar temporalmente sus funciones, para apoyar las urgentes tareas de asistencia humanitaria. Es fundamental que esa Misión Especial, tenga acceso pleno y seguro en el terreno para poder cumplir con su mandato y con las delicadas tareas que se le han asignado.

Esperamos que en un futuro no muy lejano, la OCE retome también sus funciones en el marco del grupo trilateral de contacto, pues es ahí, en el diálogo político, en donde podrán surgir las alternativas que permitan superar la crisis.

Desde su fundación, la OCE ha jugado un papel fundamental para fomentar la confianza, trabajar en la prevención de conflictos, y en gestionar las crisis a través de la diplomacia. La labor de la OCE ha sido y sigue siendo central en situaciones que forman parte de los temas de la agenda de la paz y la seguridad internacionales, tales como Bosnia-Herzegovina, la región de Kosovo, o el conflícto en Nagorno-Karabaj.

Valoramos pues, y mucho, su trabajo de mediación y sus buenos oficios a través del despliege de sus misiones de paz, su accionar en el terreno y las tareas que cumplen sus representantes especiales. Por ello queremos subrayar que las organizaciones regionales y subregionales, como es el caso de la OCE, están llamadas a asumir un papel decisivo en el cumplimiento de la resolución 2616 de este Consejo.

Concluyo instando a este Consejo de Seguridad a fortalecer la cooperación con la OCE sobre la base de una diplomacia más preventiva y más efectiva, que incluya labores de mediación y que abone a la solución pacífica de las controversias".