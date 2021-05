Migrantes viven penurias en Bosnia

BOSANSKA BOJNA.- Docenas de familias migrantes con niños pequeños han estado durmiendo a la intemperie en una aldea en la frontera de Bosnia con Croacia a la espera de alguna oportunidad para cruzarla y dirigirse hacia Europa occidental.

Estas personas, que huyen de la guerra y la pobreza en sus países en Medio Oriente, África o Asia, permanecen en casas de campaña pequeñas y casas abandonadas sin agua potable ni electricidad.

El poblado Bosanska Bojna prácticamente se vació durante la guerra en Bosnia de 1992 a 1995. Muchas casas continúan desocupadas o muy dañadas. Algunos migrantes en el lugar aseguran que entre ellos hay enfermos pero ningún médico vive cerca de la aldea.

"La situación aquí no es normal, no es buena. Algunas personas están enfermas", sostuvo el sábado Safirahmad Malikzadeh, originario de Afganistán. "No tenemos sanitarios ni agua para beber".

Se podía ver a algunas personas bañándose con agua embotellada y a niños jugando sobre las mantas. Varios jóvenes descansaban a la intemperie en bolsas para dormir.