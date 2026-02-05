Miguel Díaz-Canel propone diálogo con Estados Unidos

LA HABANA, Cuba, febrero 5 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "Incluso en los peores momentos de las relaciones, siempre ha habido un grupo de personas que ha mantenido abiertos los canales de comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Pero nuestra inalterable postura histórica, que se remonta a las políticas de Fidel Castro, es que Cuba está dispuesta a dialogar sobre cualquier tema, pero sin presiones, condiciones ni injerencias, en igualdad de condiciones y con respeto a nuestra soberanía".

Así dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una conferencia de prensa convocada para aclarar a los medios la situación actual y las medidas que adoptará el gobierno para enfrentar la aguda escasez de combustibles.

"Los cubanos no odiamos al pueblo estadounidense; reconocemos el valor de su historia y cultura, pero la política de embargo estadounidense ha impedido el diálogo sobre muchos temas, y creo que ese diálogo es posible", añadió.

Díaz-Canel admitió que el país atraviesa una grave escasez de combustible, que este jueves se abordó durante una reunión urgente del Consejo de Ministros.

