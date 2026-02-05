logo pulso
Miguel Díaz-Canel propone diálogo con Estados Unidos

En medio de la crisis por escasez de combustible, Cuba se prepara para afrontar la situación con medidas del Consejo de Ministros.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 05:14 p.m.
A
Miguel Díaz-Canel propone diálogo con Estados Unidos

LA HABANA, Cuba, febrero 5 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "Incluso en los peores momentos de las relaciones, siempre ha habido un grupo de personas que ha mantenido abiertos los canales de comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Pero nuestra inalterable postura histórica, que se remonta a las políticas de Fidel Castro, es que Cuba está dispuesta a dialogar sobre cualquier tema, pero sin presiones, condiciones ni injerencias, en igualdad de condiciones y con respeto a nuestra soberanía".

Así dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una conferencia de prensa convocada para aclarar a los medios la situación actual y las medidas que adoptará el gobierno para enfrentar la aguda escasez de combustibles.

"Los cubanos no odiamos al pueblo estadounidense; reconocemos el valor de su historia y cultura, pero la política de embargo estadounidense ha impedido el diálogo sobre muchos temas, y creo que ese diálogo es posible", añadió.

Díaz-Canel admitió que el país atraviesa una grave escasez de combustible, que este jueves se abordó durante una reunión urgente del Consejo de Ministros.

