logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

El presidente argentino Javier Milei no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica, siguiendo los pasos de Donald Trump.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 03:24 p.m.
A
Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

BUENOS AIRES, Argentina (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente argentino, Javier Milei, no asistirá a la próxima cumbre del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 y 23 de noviembre, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo al portal Perfil, y el país estará representado por el canciller, Pablo Quirno.

Será la primera vez que un mandatario argentino falte a un encuentro del G20, que en 2018 celebró su cumbre en Buenos Aires.

De acuerdo con el portal "Perfil", las dudas sobre la participación del presidente ultraliberal surgieron el fin de semana, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos no enviaría una delegación a la cumbre del grupo en Sudáfrica.

Trump acusó al gobierno del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, del histórico partido Congreso Nacional Africano, de consentir graves violaciones a los derechos humanos de las minorías afrikaner, descendientes de colonos y centro del sistema de apartheid que dominó Sudáfrica hasta 1994.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según Perfil, la ausencia del presidente argentino estuvo influida por la posición de Washington. Semanas atrás, Trump autorizó un salvataje financiero a la Argentina para sostener el peso, pocos días antes de las elecciones legislativas en las que la fuerza de Milei se impuso con amplitud.

Milei tampoco asistió a la cumbre UE-Celac que se realizó en Santa Marta, Colombia, en la que Argentina estuvo representada por un funcionario de tercera línea.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica
Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

SLP

El Universal

El presidente argentino Javier Milei no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica, siguiendo los pasos de Donald Trump.

Estados Unidos planea establecer base militar cerca de Gaza
Estados Unidos planea establecer base militar cerca de Gaza

Estados Unidos planea establecer base militar cerca de Gaza

SLP

El Universal

Washington busca asumir un papel activo en Gaza y en el conflicto.

Alerta en EEUU: Retiro de fórmula infantil por brotes de botulismo en bebés
Alerta en EEUU: Retiro de fórmula infantil por brotes de botulismo en bebés

Alerta en EEUU: Retiro de fórmula infantil por brotes de botulismo en bebés

SLP

AP

ByHeart retira todos sus productos en EEUU tras brotes de botulismo en bebés

Debate entre Corte Suprema y Congreso de EEUU por ayuda alimentaria
Debate entre Corte Suprema y Congreso de EEUU por ayuda alimentaria

Debate entre Corte Suprema y Congreso de EEUU por ayuda alimentaria

SLP

AP

La incertidumbre reina entre los beneficiarios de SNAP mientras la Corte Suprema y el Congreso debaten sobre los pagos de asistencia alimentaria en EEUU.