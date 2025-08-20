Ministro ruso critica negociaciones de seguridad en Ucrania sin participación de Moscú

BRUSELAS (AP) — Los jefes de defensa de la OTAN mantuvieron una "discusión franca" el miércoles sobre qué garantías de seguridad podrían ofrecer a Kiev para ayudar a forjar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania que comenzó hace tres años, afirmó un funcionario de alto rango de la alianza.

El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, señaló que 32 jefes de defensa de toda la alianza celebraron una videoconferencia en medio de un impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a los combates.

Dijo que hubo una "gran y franca discusión" en la llamada. "Agradecí a todos por su siempre participación proactiva en estas reuniones: estamos unidos, y esa unidad fue verdaderamente tangible hoy, como siempre", escribió en la red social X sin proporcionar más detalles.

Las garantías de que Ucrania no será invadida nuevamente en el futuro son una de las claves para que Kiev firme un acuerdo de paz con Rusia. Los ucranianos quieren ayuda para su ejército por parte de los países occidentales, incluidas armas y entrenamiento, con el fin de reforzar sus defensas, y los funcionarios occidentales están tratando de averiguar qué compromisos podrían ofrecer.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, criticó los esfuerzos para trabajar en arreglos de seguridad en Ucrania sin la participación de Moscú.

"No podemos estar de acuerdo con el hecho de que ahora se proponga resolver cuestiones de seguridad colectiva sin la Federación Rusa. Esto no funcionará", dijo Lavrov el miércoles, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Rusia "asegurará (sus) intereses legítimos de manera firme y dura", agregó Lavrov en una conferencia de prensa en Moscú con el ministro jordano de Exteriores, Ayman al-Safadi.

El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, participó en las negociaciones virtuales, señaló Dragone. El general estadounidense Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, también debía participar, según un funcionario de defensa de Estados Unidos.

Caine también se reunió con jefes militares europeos el martes por la noche en Washington para evaluar las mejores opciones militares para los líderes políticos, según el funcionario de defensa, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Jefes de defensa trabajan en los detalles de una fuerza de seguridad para Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el viernes pasado con su homólogo ruso Vladímir Putin en Alaska y el lunes recibió al mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a otros dirigentes europeos en la Casa Blanca. Ninguna reunión consiguió un avance concreto.

Trump está tratando de guiar a Putin y Zelenskyy hacia un acuerdo más de tres años después de que Rusia invadiera a su vecino, pero hay grandes obstáculos. Estos incluyen las demandas de Ucrania de garantías militares respaldadas por Occidente para asegurar que Rusia no arme otra invasión en los próximos años.

"Necesitamos fuertes garantías de seguridad para asegurar una paz verdaderamente segura y duradera", afirmó Zelenskyy en una publicación de Telegram el miércoles, después de que ataques rusos con misiles y drones golpearan seis regiones de Ucrania durante la noche.

Los aliados europeos de Kiev quieren establecer una fuerza que pueda respaldar cualquier acuerdo de paz, y una coalición de 30 países, incluidas naciones europeas, Japón y Australia, se han comprometido a apoyar la iniciativa.

Los mandos militares estudian cómo podría funcionar esa fuerza de seguridad. El papel que podría desempeñar Estados Unidos no está claro. Trump descartó el martes enviar tropas estadounidenses para ayudar a defender Ucrania contra Rusia.

Rusia ha reiterado que no aceptaría tropas de la OTAN en Ucrania.

Ataques en áreas civiles en Sumy y Odesa durante la noche hasta el miércoles hirieron a 15 personas, incluida una familia con tres niños pequeños, informaron las autoridades ucranianas. Los ataques rusos también apuntaron a puertos e infraestructura de combustible y energía, dijeron las autoridades.

Zelenskyy expresó que los ataques "solo confirman la necesidad de presión sobre Moscú, la necesidad de introducir nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione a su máximo potencial".

Suiza podría albergar una cumbre entre Putin y Zelenskyy

Trump dijo el lunes que ha comenzado los arreglos para una reunión cara a cara entre Putin y Zelenskyy, aunque el Kremlin no ha confirmado públicamente tal posibilidad y no se sugirió ningún lugar.

Lavrov, en su conferencia de prensa en Moscú, señaló que Rusia está preparada para continuar las negociaciones con Ucrania en cualquier formato.

Dijo que Putin propuso a Trump elevar el nivel de representación en las delegaciones que recientemente participaron en negociaciones directas en Estambul, en gran medida infructuosas. Agregó que "un bloque separado (de negociaciones) debería dedicarse a examinar los aspectos políticos del acuerdo, junto con los militares y humanitarios".

Ucrania y los líderes occidentales han acusado a Putin de prolongar las negociaciones de paz con la esperanza de capturar más territorio antes de concretar cualquier acuerdo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que la cumbre podría tener lugar en Europa y propuso la ciudad suiza de Ginebra. Suiza ha expresado su disposición a actuar como anfitrión.

Sin embargo, la capacidad de Putin para viajar al extranjero es limitada, ya que es buscado por la Corte Penal Internacional en La Haya bajo una orden de arresto que data de marzo de 2023 por su presunta implicación en el secuestro de niños ucranianos. Más de 100 países son signatarios de la CPI y tienen la obligación legal de arrestar al líder ruso en su territorio.

Suiza tiene la intención de pedir a la CPI que la exima de las sanciones para permitir la entrada de Putin para una cumbre, según un funcionario de alto rango en La Haya con conocimiento directo de la solicitud. El funcionario no estaba autorizado para discutir los procedimientos y habló bajo condición de anonimato.