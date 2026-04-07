Minneapolis difunde video de tiroteo con agentes federales y venezolanos

MINNEAPOLIS (AP) — La ciudad de Minneapolis difundió el lunes un video donde se muestra una persecución y un forcejeo que terminaron en un tiroteo no mortal en enero y en la suspensión de dos agentes federales implicados en la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota.

Video y forcejeo captados en Minneapolis

El video —tomado por una cámara de seguridad propiedad de la ciudad— captó parte del incidente en el que agentes federales persiguieron a un hombre venezolano hasta su residencia. Otro venezolano que vive allí recibió un disparo durante el enfrentamiento. Las autoridades federales retiraron en febrero todos los cargos contra los dos inmigrantes y abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre lo ocurrido.

La ciudad difundió el video después de que The New York Times, que obtuvo una copia antes, informara que las imágenes planteaban dudas sobre por qué el caso del gobierno federal contra los dos hombres tardó semanas en derrumbarse. El Times señaló que los investigadores federales tuvieron acceso al video a las pocas horas del tiroteo del 14 de enero, pero no lo vieron hasta casi tres semanas después de haber acusado a los dos hombres.

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"El video deja absolutamente claro que, al igual que en otras situaciones durante la Operación Metro Surge, el relato del gobierno federal sobre lo que ocurrió simplemente no coincide con los hechos", afirmó en un comunicado el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Acusaciones y consecuencias legales

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Alfredo Alejandro Aljorna y a Julio Cesar Sosa Celis de golpear a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el incidente. El agente efectuó un solo disparo con su pistola, que alcanzó a Sosa Celis en el muslo derecho. Manifestantes acudieron rápidamente al lugar y se enfrentaron con otros agentes, que llevaban máscaras antigás y cascos.

La ciudad no ofreció un relato de lo que se muestra en el video, salvo indicar que estaba "relacionado" con el tiroteo. "La Ciudad no tiene información adicional y no hará más comentarios por el momento", se añadió en un comunicado:

El video, grabado desde lejos y en la oscuridad, parece mostrar a una persona de pie con una pala para nieve fuera de la casa, cerca de la calle, que luego retrocede hacia la vivienda y arroja la pala al patio. Esto ocurre mientras una persona perseguida por otra corre desde la calle, cae en la acera, se levanta y sigue dirigiéndose hacia la casa.

Los tres parecen forcejear cerca de los escalones de la entrada durante unos 10 segundos. No está claro el momento exacto en que Sosa Celis recibe el disparo. Llega un automóvil con luces intermitentes y otra persona se acerca caminando.

La cámara se desplazó activamente para enfocar la calle donde ocurrió el incidente antes de que llegaran vehículos, lo que indica que alguien pudo haberla estado controlando manualmente en tiempo real.

Los casos contra Aljorna y Sosa Celis fueron desestimados tras una moción sumamente inusual del principal fiscal federal de Minnesota, el fiscal federal Daniel Rosen, quien afirmó que "pruebas descubiertas recientemente" eran "materialmente inconsistentes con los alegatos" formulados en la denuncia penal y con las pruebas presentadas en una audiencia preliminar. Sostuvo que la desestimación con perjuicio, lo que significaba que los cargos no podían volver a presentarse, "serviría a los intereses de la justicia".

Hasta el lunes, Rosen y otros fiscales federales involucrados en el caso, así como el Departamento de Justicia, no habían respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no mencionó el video en un comunicado, pero reafirmó su declaración anterior de que dos agentes implicados parecían haber dado un testimonio falso bajo juramento, y que fueron puestos de inmediato en licencia administrativa a la espera de que concluya una investigación interna. Sus nombres no se hicieron públicos.

"Mentir bajo juramento es un delito federal grave. La Fiscalía Federal ya investiga activamente estas falsas declaraciones", se indica en el comunicado del ICE. "Al concluir la investigación, los agentes podrían enfrentar el despido, así como una posible acusación penal".

En el comunicado no se dan más detalles sobre el estado del caso.

Hasta el momento, el abogado de Aljorna no ha devuelto una llamada en busca de comentarios. La abogada de Sosa Celis, Robin Wolpert, declaró: "El video es evidencia en investigaciones estatales y federales en curso, así que no puedo comentar".

Ambos hombres están en libertad mientras buscan un estatus legal. Se ordenó su liberación incluso antes de que se retiraran los cargos penales, pero el ICE los volvió a detener por presuntas infracciones migratorias antes de liberarlos, nuevamente por orden judicial.

Fiscales estatales y del condado se han mostrado frustrados por la negativa de las autoridades federales a compartir información sobre el incidente, así como sobre las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. Presentaron una demanda contra el gobierno de Trump a finales del mes pasado para acceder a pruebas que, según afirman, necesitan para investigar de manera independiente los tres tiroteos.

La Fiscalía del Condado de Hennepin declinó hacer comentarios sobre el video, mencionando la investigación en curso.