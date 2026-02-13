Misiles y drones impactan Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó una andanada de misiles balísticos y drones contra ciudades ucranianas en ataques nocturnos, informaron funcionarios el jueves, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que Moscú está "dudando" sobre otra ronda de las conversaciones mediadas por EU para detener los combates.

Washington ha propuesto nuevas negociaciones la próxima semana entre delegaciones rusas y ucranianas en Miami o Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se celebró la última reunión, señaló Zelenski.

Ucrania "confirmó de inmediato" que asistiría, indicó. "Hasta ahora, por lo que entiendo, Rusia está dudando", declaró Zelenski.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que se esperaba otra ronda de conversaciones "pronto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rusia, mientras tanto, ha seguido golpeando zonas civiles ucranianas, incluidas áreas residenciales y la red eléctrica, y "Moscú no ha respondido a una propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego energético" que también detendría los ataques con drones ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, afirmó Zelenski.

Durante la noche del miércoles al jueves, Rusia disparó 219 drones de ataque de largo alcance, 24 misiles balísticos y un misil guiado lanzado desde un avión.

Los principales objetivos fueron la capital ucraniana, Kiev; la segunda ciudad más grande, Járkiv; Dnipro, en el centro de Ucrania; y la ciudad de Odesa.

En Dnipro, los ataques rusos hirieron a cuatro personas, entre ellas una niña de 4 años y un bebé recién nacido. En Kiev, varios edificios residenciales resultaron dañados y dos personas resultaron heridas. En Odesa, una persona resultó herida, mientras un edificio residencial de gran altura quedó parcialmente destruido.