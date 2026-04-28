MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

VANCOUVER, Canadá (AP) — Vancouver, una de las tres sedes del Mundial en Canadá, corre el riesgo de perder su club de la MLS en favor de otra ciudad.

MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps

La MLS indicó a última hora del lunes que "evaluará todas las opciones" para el futuro de los Vancouver Whitecaps, incluida la posibilidad de salir de la ciudad. El club fue puesto a la venta hace 16 meses por un grupo propietario que incluye al exastro de la NBA Steve Nash.

La incertidumbre en torno al equipo se ve alimentada por opciones limitadas de ingresos y un contrato de arrendamiento a corto plazo en el estadio BC Place, que albergará siete partidos del Mundial en junio y julio, incluidos encuentros de Canadá contra Qatar y Suiza.

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"Está llegando a un punto crítico", dijo el comisionado de la MLS Don Garber el martes durante una reunión con los editores deportivos de The Associated Press en Nueva York.

Garber calificó de insostenible la situación en el BC Place, citando estrictas restricciones de calendario por parte de la entidad gubernamental que posee y opera el edificio y la imposibilidad de añadir asientos premium.

Acciones de la autoridad y apoyo provincial

El gobierno de Columbia Británica dijo el martes que está trabajando con los Whitecaps para ayudar al equipo a reducir costos y generar más ingresos en el BC Place, pero que no comprará el equipo para evitar que se mude de ciudad.

Ravi Kahlon, ministro de empleo y crecimiento económico de Columbia Británica, dijo que el equipo ahora utiliza el estadio sin costo, y que cualquier alivio que el equipo haya recibido este año podría extenderse por otro año.

Los Whitecaps y el gobierno provincial —propietario del BC Place— firmaron a principios de este año un contrato de arrendamiento por un año, que anualmente devuelve al club alrededor de 1 millón a 1,5 millones de dólares de lo que la provincia obtiene por albergar eventos.

Kahlon, abonado desde hace mucho tiempo, dice que la provincia también ha ayudado al equipo a generar más ingresos por ventas de concesiones y publicidad, y añadió que la provincia está abierta a explorar otras fuentes de ingresos.

"Si hay algunas cosas genuinas que necesitan hacerse para mantener al equipo aquí, queremos ver que eso suceda", dijo.

Garber confirmó informes de que Las Vegas podría ser una opción si Vancouver se reubica, y dijo que un grupo de Las Vegas había presentado una solicitud para un equipo de la MLS. Expresó su esperanza de que los Whitecaps puedan encontrar una manera de permanecer en Vancouver y dijo que la expansión a Las Vegas también podría ser una posibilidad, pero que no se habían tomado decisiones. Las Vegas no era necesariamente la única ciudad que se estaba discutiendo.

El vicepresidente de la FIFA Victor Montagliani, quien es de Vancouver, manifestó el año pasado que perder un club de la MLS "a raíz del Mundial sería un crimen capital, en mi opinión".

Aficionados que sostenían pancartas con el lema "Save The Caps" protestaron el sábado en el último partido del equipo como local antes de que el estadio sea tomado para el Mundial. La asistencia superó los 27.000.

En un comunicado difundido a última hora del lunes, los Whitecaps señalaron que han tenido "conversaciones serias con más de 100 partes y, hasta la fecha, no ha surgido ninguna oferta viable que mantenga al club aquí".

"El club ha enfrentado desafíos estructurales bien documentados relacionados con la economía del estadio, el acceso al recinto y las limitaciones de ingresos, que han dificultado atraer compradores comprometidos con mantener al equipo en Vancouver".

La cuota de franquicia que costó decenas de millones de dólares para ingresar a la MLS hace 15 años ahora probablemente ahora vale cientos de millones.

Un equipo liderado por el astro alemán Thomas Müller alcanzó la final de la MLS el año pasado, y perdió 3-1 ante Lionel Messi y el Inter Miami.