Miles en Nepal quieren el regreso de la monarquía ante el creciente descontento con la política

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Miles de seguidores recibieron al ex rey de Nepal en la capital, Katmandú, el domingo y exigieron que se restableciera su monarquía abolida y que el hinduismo se volviera a declarar religión estatal.

Se estima que 10.000 partidarios de Gyanendra Shah bloquearon la entrada principal del Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú a su llegada de una gira por el oeste de Nepal.

"Desocupen el palacio real para el rey. Vuelve, rey, salva al país. ¡Viva nuestro amado rey! Queremos monarquía", coreaban las multitudes. Los pasajeros se vieron obligados a caminar hacia y desde el aeropuerto.

Cientos de policías antidisturbios bloquearon a los manifestantes para que no ingresaran al aeropuerto y no hubo violencia.

Masivas protestas callejeras en 2006 obligaron a Gyanendra a renunciar a su gobierno autoritario, y dos años después el parlamento votó para abolir la monarquía cuando Gyanendra dejó el Palacio Real para vivir como un ciudadano común.

Sin embargo, muchos nepaleses se han frustrado con la república, diciendo que ha fracasado en lograr estabilidad política y culpándola de una economía en dificultades y de la corrupción generalizada. Nepal ha tenido 13 gobiernos desde que se abolió la monarquía en 2008.

Los participantes de la manifestación dijeron que esperaban un cambio en el sistema político para evitar que el país se deteriorara aún más.

"Estamos aquí para dar al rey nuestro apoyo total y para respaldarlo hasta reinstalarlo en el trono real", expresó Thir Bahadur Bhandari, de 72 años.

Entre los miles se encontraba Kulraj Shrestha, un carpintero de 50 años, quien había participado en las protestas de 2006 contra el rey, pero ha cambiado de opinión y ahora apoya la monarquía.

"Lo peor que le está sucediendo al país es la corrupción masiva y todos los políticos en el poder no están haciendo nada por el país", indicó Shrestha. "Estuve en las protestas que eliminaron la monarquía con la esperanza de que ayudaría al país, pero me equivoqué y la nación ha caído aún más, así que he cambiado de opinión".

Gyanendra no ha comentado sobre los llamados al regreso de la monarquía. A pesar del creciente apoyo al ex rey, Gyanendra tiene pocas posibilidades de regresar al poder de inmediato.

Se convirtió en rey en 2002, después de que su hermano y su familia fueron masacrados en el palacio. Gobernó como jefe de Estado constitucional sin poderes ejecutivos o políticos hasta 2005, cuando tomó el poder absoluto. Disolvió el gobierno y el parlamento, encarceló a políticos y periodistas, cortó las comunicaciones, declaró un estado de emergencia y utilizó al ejército para gobernar el país.