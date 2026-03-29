logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

La renuncia del primer ministro se da tras acusaciones de corrupción y boicot parlamentario del Partido Democrático.

Por AP

Marzo 29, 2026 08:36 p.m.
A
Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El partido gobernante de Mongolia seleccionó el domingo a un nuevo candidato a primer ministro después de que el más reciente jefe de gobierno, Zandanshatar Gombojav, presentó su renuncia luego de apenas nueve meses en el cargo.

Nuevo candidato y liderazgo en el Partido Popular Mongol

Uchral Nyam-Osor, actual líder del partido y presidente del Parlamento, fue nominado en una reunión del Partido Popular Mongol, según la agencia estatal de noticias Montsame. Uchral se incorporó al PPM en 2009 y es considerado como un candidato de consenso en medio de las disputas entre facciones del partido.

Renuncia y contexto político en Mongolia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La renuncia de Zandanshatar se produjo después de que uno de sus ministros de mayor rango enfrentó acusaciones de corrupción. También afrontó un boicot del opositor Partido Democrático, que se ha negado a asistir a las sesiones del Parlamento desde principios de este mes, argumentando preocupaciones de una concentración de poder al interior del partido gobernante.

Es probable que la agitación agrave la desconfianza en el gobierno. Mongolia es una democracia relativamente nueva, en transición desde un sistema comunista de partido único en 1990. Aunque ha seguido celebrando elecciones, su población se queja de problemas de corrupción y de un sistema político diseñado para beneficiar a las élites.

Los inversionistas extranjeros se han mostrado cautelosos ante la volatilidad política de Mongolia y el breve mandato de gobiernos sucesivos.

El país, de 3,4 millones de habitantes, depende en gran medida de las exportaciones mineras al vecino China y ha tenido dificultades con las cambiantes regulaciones y las preocupaciones de corrupción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro
Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

SLP

AP

La renuncia del primer ministro se da tras acusaciones de corrupción y boicot parlamentario del Partido Democrático.

Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba
Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba

Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba

SLP

EFE

Donald Trump afirmó que la llegada de crudo ruso a Cuba no afectará el bloqueo energético impuesto por EE.UU.

Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico
Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico

Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico

SLP

AP

Participantes incluyen biólogos y cineastas que buscan especializarse en ambientes polares.

Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén
Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén

Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén

SLP

AP

El Patriarcado Latino calificó la medida como desproporcionada y afectó la libertad de culto.