Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El partido gobernante de Mongolia seleccionó el domingo a un nuevo candidato a primer ministro después de que el más reciente jefe de gobierno, Zandanshatar Gombojav, presentó su renuncia luego de apenas nueve meses en el cargo.

Nuevo candidato y liderazgo en el Partido Popular Mongol

Uchral Nyam-Osor, actual líder del partido y presidente del Parlamento, fue nominado en una reunión del Partido Popular Mongol, según la agencia estatal de noticias Montsame. Uchral se incorporó al PPM en 2009 y es considerado como un candidato de consenso en medio de las disputas entre facciones del partido.

Renuncia y contexto político en Mongolia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La renuncia de Zandanshatar se produjo después de que uno de sus ministros de mayor rango enfrentó acusaciones de corrupción. También afrontó un boicot del opositor Partido Democrático, que se ha negado a asistir a las sesiones del Parlamento desde principios de este mes, argumentando preocupaciones de una concentración de poder al interior del partido gobernante.

Es probable que la agitación agrave la desconfianza en el gobierno. Mongolia es una democracia relativamente nueva, en transición desde un sistema comunista de partido único en 1990. Aunque ha seguido celebrando elecciones, su población se queja de problemas de corrupción y de un sistema político diseñado para beneficiar a las élites.

Los inversionistas extranjeros se han mostrado cautelosos ante la volatilidad política de Mongolia y el breve mandato de gobiernos sucesivos.

El país, de 3,4 millones de habitantes, depende en gran medida de las exportaciones mineras al vecino China y ha tenido dificultades con las cambiantes regulaciones y las preocupaciones de corrupción.