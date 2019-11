Morales teme a una guerra civil

Ciudad de México.- El expresidente de Bolivia Evo Morales tiene "mucho miedo" a que la actual crisis, con al menos una veintena de muertos, desemboque en una guerra civil por lo que apela al "diálogo nacional" y a que sus seguidores no se dejen llevar por la violencia.

En una entrevista con Efe, Morales reclamó este domingo un "gran diálogo nacional" como única manera de acabar con la violencia y abrió la puerta a la mediación internacional con presencia de la ONU, la Unión Europea o la Iglesia Católica.

Con su nueva vida en México, país al que llegó como asilado político el pasado 12 de noviembre, agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador salvarle la "vida", pero no descarta "amenazas y atentados" de países "exageradamente industrializados", en referencia a Estados Unidos.

¿A quiénes atribuye las muertes violentas tras su renuncia el pasado 12 de noviembre?

Renunciamos justamente para que no haya más agresiones a mis compañeros. Para que no haya ese racismo. Hasta el domingo (día de la renuncia) hubo en Santa Cruz enfrentamientos entre civiles, muertos y heridos. Me duele mucho. Pero desde el lunes (11 de noviembre), son ya 23 muertos de bala.

¿Recae la culpabilidad de estas recientes muertes en las fuerzas de seguridad?

Las Fuerzas Armadas y los policías que conspiraron y se amotinaron ahora están matando al pueblo. Para que no haya hechos de sangre, renunciamos. Pero ahora viene el golpe de estado y una dictadura con semejante matanza.

¿Hay riesgo para que se produzca una guerra civil?

Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo y ciudad, oriente y occidente, profesionales y no profesionales. Ahora vienen grupos violentos. Pandilleros, drogadictos, pagados. Incluso se han infiltrado en las universidades. Y se organizan como paramilitares.

Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados, peleando.

¿Le han advertido que tiene cuentas pendientes con la justicia en Bolivia?

No entiendo semejante mentira, vengo de una familia muy humilde y los valores que aprendí en la familia son "No robar, no mentir, no ser flojo". He llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad.