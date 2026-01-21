Moscú no da tregua a la guerra

KIEV, Ucrania.- Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno a la red eléctrica ucraniana, afirmó el martes el presidente Volodymyr Zelenskyy, mientras Moscú no da muestras públicas de estar dispuesta a poner fin a la invasión de su vecino en el corto plazo.

El ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente su suministro de calefacción después de un gran bombardeo ruso el 9 de enero que sumió a millas de personas en un apagón de varios días, expresó.

Ucrania está soportando uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev de -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos sobre el suministro eléctrico con el objetivo de dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelenskyy.

El líder ucraniano dijo la semana pasada que la delegación también intentaría finalizar con los funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad de posguerra y recuperación económica. Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, señaló.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que el enviado presidencial Kirill Dmitriev planea reunirse con algunos representantes estadounidenses en Davos.

Se negó a nombrar a los funcionarios con los que Dmitriev se reuniría, pero informes de los medios dijeron que incluirían al enviado estadounidense Steve Witkoff y al año del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que su país necesita asistencia urgente y sanciones adicionales a Rusia para hacer que Moscú cambie de rumbo.