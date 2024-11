Muere adolescente por alcohol adulterado

VANG VIENG, Laos.- Una segunda adolescente australiana que enfermó gravemente tras beber alcohol adulterado en Laos falleció en un hospital de Bangkok, informó el viernes su familia, lo que eleva a seis el número de muertes por intoxicación masiva de turistas extranjeros.

Holly Bowles, de 19 años, se encontraba en estado grave en soporte vital tras intoxicarse con el alcohol adulterado de Laos hace más de una semana.

“Estamos muy tristes de decir que nuestra hermosa chica Holly está ahora en paz”, dijo su familia en un comunicado enviado a la red australiana Network 10 y otros medios de noticias australianos. “Encontramos consuelo y alivio sabiendo que Holly trajo mucha alegría y felicidad a muchas personas”.

Un agente de la oficina de Policía Turística de Vang Vieng que se negó a dar su nombre dijo a The Associated Press el viernes que se había detenido a “un número de personas” en el caso, pero que aún no se habían presentado cargos. El personal del Nana Backpacker Hostel, que seguía operando pero no aceptaba nuevos huéspedes, confirmó que el gerente y el propietario estaban entre quienes fueron llevados para ser interrogados.

Las oficinas de policía turística son comunes en el sudeste asiático y están establecidas específicamente para ayudar en incidentes que involucran a turistas y otros extranjeros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el viernes una alerta de salud para los ciudadanos estadounidenses que viajan en Laos, advirtiendo sobre “sospecha de intoxicación por metanol en Vang Vieng, posiblemente a través del consumo de bebidas alcohólicas contaminadas con metanol”, siguiendo alertas similares de otros países cuyos ciudadanos estuvieron involucrados.