Muere en EEUU mujer que dio nombre a ley por dignidad de reclusas embarazadas

Tammy Jackson, la reclusa que dio a luz sola en una cárcel de Florida (EE.UU.), un hecho que impulsó la promulgación de una ley estatal que obliga a trasladar sin demora a una instalación médica a las prisioneras cuando estén de parto, ha muerto, publicó este martes el medio Local 10.



Los detalles del fallecimientos de Jackson, que padecía una esquizofrenia bipolar, no han trascendido todavía, indicó la web de ese canal de televisión.



El medio anunció el fallecimiento esta noche citando fuentes familiares.



En abril de 2019, Jackson, de 34 años, empezó a sentir las contracciones previas al parto estando recluida en una celda de aislamiento en una prisión del condado de Broward (sureste de Florida) a la que había llegado pocos días antes.



Según su relato, pese a haberlo comunicado a los guardianes no recibió ayuda alguna y al cabo de siete horas de dolor dio a luz a su hija Miranda en la celda.



"Seis horas y 54 minutos después de pedir ayuda la Oficina del Alguacil de Broward (BSO) notificó al personal médico que la señora Jackson estaba sosteniendo a su bebé recién nacido en sus brazos, después de haber dado a luz sin medicamentos ni asistencia", lamentó entonces el defensor público de este condado, Howard Finkelstein.



La queja, remitida en una misiva al alguacil local, Gregory Tony, denunciaba que la mujer "fue obligada a parir sola a su bebé".



El caso tuvo amplia difusión y derivó en una propuesta de ley de legisladores demócratas.



En junio pasado, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó una segunda ley para la dignidad de las mujeres, la HB1259, que lleva el nombre de Tammy Jackson con la intención de que no se repitiera su caso.



La primera de estas leyes, aprobada en 2019, obliga a proveer gratuitamente a las reclusas de las cárceles de Florida artículos sanitarios para la menstruación mientras estén en prisión.



Cuando se firmó la Ley Tammy Jackson, su madre, Shirley Nixon, dijo: "Está a su nombre, eso será para siempre", recuerda hoy Local 10.



El pasado 16 de octubre, BSO anunció los despidos del coronel Gary Palmer y de la teniente coronel Angela Neely, ambos del Departamento de Detención del condado al trascender que otra reclusa dio a luz sola.



En septiembre pasado, una reclusa de 28 años dio a luz a un niño en la enfermería del centro penitenciario para mujeres del North Broward Bureau, donde había dado a luz Jackson.



Stephanie Bretas, quien además padece una enfermedad mental, comenzó a tener contracciones y a llorar por los dolores de parto, según la carta del defensor público, pero no fue trasladada a un hospital como dicta la ley.



La BSO indicó que sigue investigando las circunstancias del nacimiento del niño de Bretas y que, tras el nacimiento, tanto la madre como el bebé fueron trasladados a un hospital cercano.