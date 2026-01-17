Muere inmigrante en centro de detención

WASHINGTON.- Un inmigrante cubano murió este mes en un centro de detención de migrantes en Texas durante un altercado con los guardias, y el médico forense local indicó que su fallecimiento probablemente será clasificado como homicidio.

El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado una versión diferente sobre la muerte de Geraldo Lunas Campos el 3 de enero: dijo que el detenido intentaba suicidarse y el personal intentó salvarlo.

Un testigo le dijo a The Associated Press que Lunas Campos murió después de ser esposado, derribado por los guardias y de que se le aplicara una llave de estrangulamiento hasta que perdió el conocimiento. La Oficina del Médico Forense del condado El Paso le informó el miércoles a la familia del inmigrante que un informe preliminar de la autopsia decía que la muerte fue un homicidio derivado de asfixia por compresión del pecho y el cuello, según una grabación de la llamada revisada por la AP.

La muerte y las versiones contradictorias han intensificado el escrutinio sobre las condiciones de las cárceles para migrantes, en un momento en que el gobierno federal ha estado deteniendo a inmigrantes en grandes cantidades en partes diversas del país y reteniéndolos en instalaciones como la de El Paso, donde murió Lunas Campos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está obligado legalmente a emitir una notificación pública de las muertes de detenidos.