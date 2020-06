Muere Jean Kennedy, hermana de JFK

Nueva York.- Jean Kennedy Smith, última hermana sobreviviente del presidente John F. Kennedy y exembajadora en Irlanda, murió el miércoles, confirmó su hija al diario New York Times. Tenía 92 años.

Smith murió en su casa en Manhattan, dijo su hija Kym al Times. Smith era la octava de los nueve hijos de Joseph y Rose Kennedy. Entre sus hermanos estaban Joseph Kennedy Jr., el mayor, muerto en acción durante la Segunda Guerra Mundial; el presidente, asesinado en 1963; el senador Robert F. Kennedy, asesinado en 1968, y el senador Edward Kennedy, el menor, muerto de cáncer cerebral en 2009.

Fue considerada durante buena parte de su vida como la hermana discreta que evitaba las luminarias. Escribió un libro de memorias, "The Nine of Us".

Nunca fue candidata, pero hizo campaña por su hermano, el entonces senador John F. Kennedy, al contender por la presidencia en 1960. En 1963, suplantó a Jacqueline Kennedy, que estaba de viaje, como anfitriona en una recepción de estado para el presidente de Irlanda. También acompañó a su hermano, el primer presidente católico, en su célebre visita a Irlanda.