Muere mujer después de comer un pez globo en Malasia

A-AA+

Una mujer de 83 años de edad murió en Malasia después de comer un pez globo, mientras que su esposo se encuentra en el hospital en estado crítico.

De acuerdo con el The New York Post, la hija de la pareja, Ng Ai Lee, dijo que su padre habría comprado el pez globo, en una pescadería local el pasado 25 de marzo.

"Mis padres han estado comprando pescado de la misma pescadería durante muchos años, así que mi padre no lo pensó dos veces", dijo Lee al Star. "Él no habría comprado a sabiendas algo tan mortal para comer y poner sus vidas en peligro".

Aunque, el pez globo es considerado un manjar en Japón además de ser extremadamente caro, solo se preparar por chefs especialmente entrenados, con licencia que saben que un mal corte significa una muerte casi segura para un cliente.

Según The National Geographic, un simple error en el empleo de este pez a causado la muerte a varias personas cada año.

La presidente del comité de salud y unidad de Johor, en el sur de Malasia, Ling Tian Soon indicó que después de que la mujer limpiará y cocinará el pescado para el almuerzo comenzó a experimentar dificultades para respirar, así como escalofríos.

"Su esposo también comenzó a mostrar síntomas similares aproximadamente una hora después", dijo Soon.

Tras este hecho, uno de los hijos de la pareja traslado a ambos al Hospital Enche Hajjah Kalsom, sin embargo, la madre no sobrevivió, mientras que el padre se encuentra en cuidados intensivos.

"Estoy preparada para lo peor porque el médico nos dijo que, aunque él sea capaz de superar la prueba, quizás ya no sea el mismo, debido a su vejez", comentó.

FDA alerta consumo del pez globo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a restaurantes y mercados que no vendan esta especia a menos que se obtiene de una fuente segura conocida.

A través de un comunicado la FDA advirtió que el pez globo puede contener las toxinas potentes y mortales tetrodotoxina y/o saxitoxina que pueden causar enfermedades graves y la muerte.

"Estas son toxinas del sistema nervioso central y son más mortales que el cianuro", señaló.

Asimismo, informó que los síntomas comienzan entre 20 minutos y 2 horas después de comer el pescado, que van desde hormigueo en los labios y la boca, seguido de mareos, hormigueo en las extremidades, problemas para hablar, equilibrio, debilidad muscular y parálisis, vómitos y diarrea.

Mientras que, en intoxicaciones severas, la muerte puede resultar por parálisis respiratoria.

En Estados Unidos está fuertemente restringida la comercialización de este pez debido a su complicado proceso de preparación.