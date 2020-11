Muere mujer italiana a la que esposo llevó serenata al hospital

Carla Sacchi, la mujer que recibió serenata de su esposo afuera de un hospital en Italia, falleció.

Su cónyuge Stefano Bozzini se hizo viral por las imágenes en las que se le veía tocando el acordeón desde una calle italiana debajo de la ventana del centro médico donde estaba su esposa; él no podía pasar por las restricciones impuestas por el coronavirus.

Ella no tenía esa enfermedad y se le permitió salir hace unos días del lugar cerca de Piacenza. Patrizia Barbieri, alcaldesa de la provincia, comunicó el deceso y rindió homenaje al gesto de "ternura" de Bozzini.

"The Guardian" dijo en su momento que el hombre le llevó la serenata en el patio del Hospital en Castel San Giovanni, en la región norteña de Emilia-Romagna.

"Lo hice por Carla, para mostrarle cuánto la amo y agradecerle todo lo que me ha dado", dijo el hombre. De acuerdo con el medio, la primera canción que tocó fue Spanish Eyes de Engelbert Humperdinck.

"Estaba tan enamorada de esa canción que la toco todo el tiempo en casa", declaró. "Toqué otras que todos conocen, una canción tras otra, no paré. Muchos de los enfermos del hospital miraban por las ventanas".

"The Guardian" señaló que la pareja se conoció cuando tenían 20 años. Tienen tres hijos, pero perdieron al menor a causa del cáncer a los 25 años. Justamente ella estaba ingresada en el hospital por sospecha de cáncer.

La alcaldesa Patrizia Barbieri escribió en Facebook: "En el profundo respeto de su dolor, nos sentimos cerca del señor Stefano porque su música, esa noche, fue una caricia para la señora Carla, pero de alguna manera nos alcanzó a cada uno de nosotros. No olvidaremos lo que nos enseñaron... siempre guardaremos su precioso ejemplo".