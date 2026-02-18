Muere reverendo Jesse Jackson

CHICAGO.- El reverendo Jesse L. Jackson, protegido del reverendo Martin Luther King Jr. y candidato presidencial en dos ocasiones, que lideró el Movimiento por los Derechos Civiles durante décadas tras el asesinato del venerado líder, murió a los 84 años.

Su hija, Santita Jackson, confirmó que Jackson murió en casa rodeada de su familia.

Como joven organizador en Chicago, Jackson fue convocado a reunirse con King en el Motel Lorraine, en Memphis, poco antes de que mataran a King, y después se posicionó públicamente como el sucesor de King.

Jackson encabezó toda una vida de cruzadas en Estados Unidos y en el extranjero, defendiendo a los pobres ya los desfavorecidos en temas que iban desde el derecho al voto y las oportunidades laborales hasta la educación y la atención médica. Logró victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Coalición Rainbow/PUSH, canalizó los clamores por el orgullo negro y la autodeterminación hacia las salas de juntas corporativas, presionando a ejecutivos para que Estados Unidos fuera una sociedad más abierta y equitativa.

Y cuando declaraba: "Soy alguien", en un poema que repetía a menudo, buscaba llegar a personas de todos los colores. "Puede que sea pobre, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que recibir asistencia social, pero soy alguien", entonaba Jackson.

Era un mensaje que convenció de manera literal y personal, tras haber pasado de la oscuridad en el Sur segregado a convertirse en el activista por los derechos civiles más conocido de Estados Unidos desde King.

"Nuestro padre fue un líder servidor —no solo para nuestra familia, sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los pasados por alto en todo el mundo", dijo la familia Jackson en un comunicado publicado en internet.

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo pasó a ser parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor elevó a millones, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió".

A pesar de profundos problemas de salud en sus últimos años, incluida una rara afección cerebral que afectó su capacidad para moverse y hablar, Jackson continuó protestando contra la injusticia racial hasta la era de Black Lives Matter. En 2024, apareció en la Convención Nacional Demócrata en Chicago y en una reunión del Concejo Municipal para mostrar apoyo a un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

Jackson tuvo su cuota de críticos, tanto dentro como fuera de la comunidad negra. Algunos lo consideraban un exhibicionista.