Mujer abandona a su perro en Navidad; video se vuelve viral

Argentina.- Navidad es una época que muchas personas relacionan con la buena voluntad, buenos deseos y en general, se vive un ambiente festivo de paz, armonía y en las calles y hogares.

Sin embargo, no siempre es así ya que si bien en la ficción existen personajes como Ebenezer Scrooge o el Grinch que pueden echar a perder esta festividad, la realidad siempre supera a la realidad.

Este es el caso de una mujer que decidió abandonar a su perro en Navidad, sin percatarse que sus acciones quedarían grabadas en video.

En el video retomado de una cámara de videovigilancia que ya se ha vuelto viral, es posible observar a una mujer con un vestido rojo, acompañada de un niño y un perrito, al cual sostienen de una correa, acercarse a un poste en la calle.

De repente, se ve a la mujer que, de manera apresurada, comienza a atar al poste al perro, que aparentemente es un cachorro. Asimismo mientras lo ata y se cerciora que nadie más la esté observando, la mujer acaricia al perrito, al tiempo que el pequeño mira con tristeza la acción.

Una vez que el animal se encuentra atado, la mujer comienza a correr mientras que el niño, duda para finalmente seguirla.

El lomito desconcertado, los ve mientras ellos se alejan, por lo que comienza a ladrar, razón por la cual, al llegar al final de la calle, el pequeño se detiene y le dirige una última mirada a su mascota, para finalmente salir de cuadro, mientras que el lomito, al ya no ver a sus dueños, se sienta en la banqueta.De acuerdo con la información de la cámara de seguridad, el video fue grabado la noche del 24 de diciembre, alrededor de las 20:30 horas en Valentín Alsina, en Buenos Aires, Argentina. Hasta el momento, el video subido a la plataforma YouTube por e medio local CN7 Noticias cuenta con más de 11 mil vistas.A causa de los constantes ladridos del perrito, un hombre que vive en el edificio que se encuentra enfrente del lugar en el que abandonaron al canino, se percató de la presencia del animal y fue a auxiliarlo.De acuerdo con lo narrado por el hombre, vive junto con su familia en la planta alta, y se encontraban festejando la llegada de la Navidad, cuando escucharon los fuertes ladridos del perrito.Una vez que bajó para desatar al perro, el hombre esperó algunos minutos para ver si los dueños de la mascota aparecían, sin embargo, nadie apareció."Yo vivo en planta alta y mi perro caniche y mi hijo escucharon los ladridos. Apenas bajamos, lo vimos atado a un poste. Lo primero que hicimos fue desatarlo y buscar a alguien cerca que lo pudiera haber dejado, obviamente no vimos a nadie", relató el hombre identificado como Julio.Después de esperar en vano, Julio decidió llevar al cachorro a su casa y lo alimentó. Asimismo, a causa de que el perrito presentaba diarrea, el hombre lo llevó al veterinario, en donde le informaron que el animalito tiene entre 4 y 5 meses de edad.Sin embargo, Julio señaló que no puede quedarse con Noel, nombre que le dio temporalmente al perro."Ahora lo tengo en tránsito, ya recuperó la forma de ser de un perrito. Estabilizamos su estómago que al principio tenía diarrea (...), está bien, es un perrito muy tranquilo, el veterinario lo vio muy bien, si no llega a aparecer nadie para adoptarlo va a ser nuestro regalo de Navidad", señaló Julio.