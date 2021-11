Mujer despierta de coma tras Covid-19 cuando la iban a desconectar

Bettina Lerman, de Maine, llevaba un mes conectada a un respirador en Estados Unidos y despertó el día cuando los médicos planeaban desconectarla.

Andrew, su hijo, dijo que la mujer, de 69 años, dio positivo al coronavirus en septiembre, no estaba vacunada y tenía enfermedades subyacentes, como diabetes y problemas cardiacos que le había llevado a sufrir un ataque al corazón y ser sometida a una cirugía de bypass cuádruple hace un par de años, informó la CNN.

Ella estuvo en coma más de un mes y, de acuerdo con Adrew, sus doctores estaban convencidos de que no sobreviviría. Le pusieron un respirador el 21 de septiembre y despertó el 29 de octubre.

La familia estaba en proceso de comprar una lápida cuando Andrew recibió una llamada telefónica de los doctores: "Tu madre se acaba de despertar", le dijeron.

"Literalmente dejé caer el teléfono. Yo estaba como, ¿qué? Quiero decir, porque se suponía que íbamos a interrumpir el soporte vital ese día", declaró a la cadena WMTW.

Lerman dijo que su madre aún no está fuera de peligro, pero señaló que puede respirar por sí misma con algo de oxígeno.

Tras lo vivido, informó que ella se pondrá las dosis anti-Covid: "Creo que lo correcto es vacunarse, así que si uno de los miembros de nuestra familia se lo vuelve a poner no será tan malo", adelantó Andrew.

Agregó que su madre es religiosa y también lo son muchos de sus amigos que han estado rezando por ella. "No soy tan religioso, pero estoy empezando a creer que hay algo que la ayudó. No sé", comentó Andrew. "Ella es un milagro", concluyó.