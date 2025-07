Mujeres también corren con los toros

Pamplona, Esp.- Vestida con la indumentaria tradicional de los corredores de toros, con una camisa blanca y un pañuelo rojo al cuello, Yomara Martínez, de 30 años, corrió en el peligroso encierro matutino que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Pamplona, en el norte de España.

Sin embargo, a pesar de estar en una multitud de millas de personas, Martínez fue una de las pocas mujeres temerarias que corrieron con los toros en estampida en el Festival de San Fermín.

“Al final el animal no entiende de sexos, de edades, morfología del cuerpo.... da igual ser una mujer como es en mi caso”, afirmó Martínez.

Cada año, miles de personas se alinean en las calles medievales de Pamplona para presenciar la tradición centenaria de correr con los toros. Muchos observan desde balcones y barricadas de madera a lo largo del recorrido. Millones más siguen el espectáculo por televisión.

Son pocas las mujeres corredoras, aunque Martínez y otras mujeres que participan en la tradición como algo más que meras espectadores dicen que está ganando popularidad.

“Pues a ratos me siento pequeña. Que dices ¿qué hago aquí? Porque quieras que no, pues ya sólo por físico te sientes un poco inferior, pero como en el momento in situ de esos segundos todos somos iguales”.