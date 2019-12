Mujica: El machismo "es un hecho", pero la "estridencia termina jodiendo la causa de la mujer"

Información El Diario.es.- José Mujica, Presidente de Uruguay del 2010 al 2015 y ahora Senador electo, ha afirmado en una entrevista con el semanario Voces que el feminismo es "bastante inútil" porque, pese a que al machismo "es un hecho" y "la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable", la "estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa".

En concreto, durante la entrevista, el ex mandatario asegura que esa "estridencia" acaba por "excitar lo reaccionario de la propia sociedad". "Ahí te salen los Manini (Guido Manini Ríos, ex militar líder del ultraderechista Cabildo Abierto) y los otros. Veo que por el lado de la universidad vienen equiparados (...) pero claro, si las mujeres son menos pelotudas que los hombres y terminan las carreras, y cada vez hay más profesionales mujeres. Ese es el mundo que viene y no lo para ni Peteco. Es notorio. Hay carreras como en el Poder Judicial donde vamos a tener que pedir la cuota masculina".

En otro momento del extenso diálogo, el entrevistador le cuestiona que en Europa "ya dicen que la revolución será feminista o no será" y habla de las multitudinarias convocatorias del 8 de marzo. "Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases. Porque las clases sociales las veo también dentro del movimiento feminista", responde Mujica.

El ex Presidente uruguayo, que rechaza entrar en las razones detrás de la derrota del Frente Amplio en las pasadas elecciones, afirma que "las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por intereses", algo que termina "siendo patológico". "La izquierda con los fusiles casi a dos metros no termina de juntarse para defenderse. Es la historia de por qué Franco murió en la cama y de por qué llegó Hitler. Hay toda una historia mundial al respecto", explica.

Mujica regresó al Senado con la lista más votada dentro de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio. De esta forma, tendrá un nuevo periodo parlamentario después de haber renunciado al Senado en 2018 para tomarse "una licencia antes de morir de viejo".