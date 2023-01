Multan a premier británico por no usar cinturón de seguridad

La policía multó el viernes al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, por quitarse el cinturón de seguridad para grabar un video para las redes sociales desde un auto en movimiento.

Sunak, de 42 años, ofreció disculpas por su "error de juicio" durante la grabación del jueves de un mensaje para Instagram desde el asiento trasero de un auto oficial durante una visita al noroeste de Inglaterra.

La Policía de Lancashire indicó que había visto el video "circulando en redes sociales en donde se ve un pasajero sin el cinturón de seguridad en un auto en movimiento en Lancashire". La policía señaló, sin mencionar el nombre de Sunak, que "envió a un hombre de 42 años de Londres una oferta condicional de sanción fija".

No usar el cinturón de seguridad es sancionable con una multa de hasta 620 dólares (500 libras). La oferta condicional significa que la persona multada acepta su culpa, pero no tiene que ir a juicio. La policía no especificó a cuánto ascendió la multa de Sunak.

En un comunicado, la oficina de Sunak dijo que "el primer ministro acepta por completo que este fue un error y ha ofrecido disculpas. Por supuesto que cumplirá con la sanción fija".

Es la segunda vez que multan a Sunak durante su carrera política. El año pasado, cuando era jefe del Tesoro, fue multado con 50 libras por infringir las normas de confinamiento de pandemia al asistir brevemente a una fiesta en oficinas gubernamentales. Fue uno entre decenas de funcionarios que fueron multados por el escándalo conocido como "partygate", incluido el entonces primer ministro Boris Johnson.

Sunak asumió el cargo de premier del Reino Unido en octubre, al prometer "integridad, profesionalismo y rendición de cuentas" después de años tumultuosos en los que Johnson fue expulsado tras varios escándalos y su sucesora, Liz Truss, derrocada después que sus políticas desestabilizaran la economía del Reino Unido.