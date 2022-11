Musk mantendrá ayuda satelital a Ucrania, dice ministro

Elon Musk ha dado garantías a Ucrania de que seguirá financiando el acceso del país a una crucial red de satélites que provee a Kiev comunicaciones de batalla y humanitarias en su guerra con Rusia, dijo el miércoles un alto funcionario ucraniano.

El multimillonario estadounidense "me dijo personalmente que continuará apoyando a Ucrania y continuará suministrando el servicio de Starlink a Ucrania", declaró Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano y ministro de Transformación Digital, en declaraciones a The Associated Press.

"No hay problemas con Starlink", agregó Fedorov en alusión a la red de internet satelital de Musk.

El mes pasado surgieron dudas sobre si Musk continuaría ofreciendo el sistema de SpaceX a Ucrania. Sus más de 2.200 satélites en órbita baja proveen internet de banda ancha a más de 150.000 estaciones terrestres ucranianas.

Musk tuiteó en octubre que le costaba a SpaceX 20 millones de dólares mensuales mantener las necesidades de comunicaciones de Ucrania. Apuntó además que su compañía tiene que crear, lanzar, mantener y reabastecer satélites y estaciones terrestres.

Musk, el hombre más acaudalado del mundo, gastó miles de millones de dólares la semana pasada para adquirir Twitter.

Funcionarios estadounidenses confirmaron en octubre que Musk le había pedido al Departamento de Defensa que asumiera el financiamiento por el servicio que Starlink provee a Ucrania.

La red de satélites es crucial para la defensa de Ucrania. Por ejemplo, ayuda a los operadores de drones de reconocimiento en las líneas del frente a dirigir ataques artilleros contra posiciones y equipos bélicos rusos. Los combates en Ucrania son la primera guerra grande de la era de internet en Europa.

Fedorov, que habló con la AP al margen de una conferencia tecnológica internacional en Lisboa, no dio detalles sobre cómo Starlink asiste a las fuerzas armadas ucranianas.

Señaló que su importancia va más allá de uso militar, permitiéndoles a los soldados comunicarse con sus familias, facilitando operaciones humanitarias y permitiéndole al gobierno ucraniano continuar ofreciendo servicios digitales a sus ciudadanos en medio de la guerra.

"Starlink es crucial ahora para todos los servicios críticos del estado" afirmó.

Las imágenes por satélite proporcionadas por empresas occidentales también ayudan a los militares ucranianos al "reconocimiento de la situación", afirmó.

Los recientes ataques con misiles rusos a la infraestructura ucraniana, especialmente en el suministro eléctrico, han interrumpido los servicios de internet, pero "todavía no son tan críticos", según Fedorov.

Aseguró que decenas de miles de voluntarios ucranianos están ayudando a defenderse de los ciberataques rusos.