Musk trolea a Trump por "no caer en tentación" de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, se burló este domingo del expresidente Donald Trump por negarse a regresar a la plataforma social a pesar de que su cuenta fue restituida.

Musk realizó una polémica votación en Twitter para ver si los usuarios querían el regreso de Trump, cuya cuenta fue suspendida en 2021 —tras el asalto al Capitolio— por incitación a la violencia. En aquel momento, se mencionó que era una suspensión permanente.

Trump entonces creó su propia plataforma, Truth Social, donde cuenta con 4.6 millones de seguidores.

Desde que asumió el control de Twitter, Musk insinuó la posibilidad de devolver su cuenta a Trump, en aras de la "libertad de expresión".

Pero, a pesar de que la cuenta ya está activa, y de que el propio Trump pidió a su gente participar en la votación, el magnate rechazó volver y dijo que se quedará en Truth Social. Después de todo, es dueño de 90% de las acciones de esa plataforma.

Pero Musk parece no estar tomando muy bien el desdén de Trump. Este domingo posteó una polémica imagen de una mujer con la falda levantada. El pajarito azul de Twitter está colocado justo sobre el trasero de la mujer, que lo muestra a un monje etiquetado con el nombre de Donald Trump.

Musk subió el tuit con esta frase: "Y no nos dejes caer en tentación", aludiendo a la resistencia del ex mandatario a regresar a Twitter.

Trump tiene una cláusula de exclusividad con Truth Social que, no obstante, le permite postear comentarios de índole político, o para recaudar fondos o votantes en otras redes sociales, por lo que podría usar ese argumento para volver a Twitter.

Sin embargo, el republicano prometió no regresar a esta red social cuando fue vetado y, si bien es cierto que la reactivación de su cuenta puede sentarle bien a su ego, también tiene que sopesar las consecuencias de hacer a un lado a Truth Social.

Expertos señalan que no se vería bien que deje hundir, justo cuando acaba de lanzar su aspiración presidencial con miras a 2024, una red que es su creación.

Otros dicen que, pese a que Trump no ha tuiteado nada desde el 8 de enero de 2021, su cuenta tiene ya más de 87 millones de seguidores, una "tentación" demasiado grande para obviar para el millonario.