logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Nace Trump: Nuevo partido de ultraderecha en Bélgica

El partido Trump surge como continuación de Chez Nous en Bélgica

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 03:48 p.m.
A
Nace Trump: Nuevo partido de ultraderecha en Bélgica

BRUSELAS, Bélgica (ANSA/EL UNIVERSAL).- La extrema derecha belga anunció el nacimiento de un nuevo partido, Todos Reunidos por la Unión de los Movimientos Populistas, cuya sigla es muy significativa: Trump.

Trump será formalizado a finales de mes, según el anuncio hecho en Bruselas por sus creadores, y se presenta como la continuación política de Chez Nous, un grupo de ultraderecha que no logró superar el umbral electoral en las últimas elecciones federales.

La nueva formación es liderada por dos figuras de la extrema derecha local con raíces italianas: Salvatore Nicotra, exlíder del Frente Nacional Belga, y Emanuele Licari, quien militó hasta hace poco en Vlaams Belang, partido del nacionalismo flamenco.

A diferencia de la extrema derecha flamenca, el movimiento Trump, sin embargo, es de origen francófono y no aboga por el separatismo, presentándose como una derecha social al estilo belga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Donald Trump es el símbolo por excelencia del populismo. Encarna inmediatamente lo que defendemos", enfatizó Nicotra, y agregó: "Somos un partido populista de derecha con una orientación social. El cuarenta por ciento de nuestro programa está alineado con el Partido Nacional Laborista, el cuarenta por ciento con el Vlaams Belang y el veinte por ciento es propio".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nace Trump: Nuevo partido de ultraderecha en Bélgica
Nace Trump: Nuevo partido de ultraderecha en Bélgica

Nace Trump: Nuevo partido de ultraderecha en Bélgica

SLP

El Universal

El partido Trump surge como continuación de Chez Nous en Bélgica

Más de mil vuelos cancelados en EU por problemas en aeropuertos
Más de mil vuelos cancelados en EU por problemas en aeropuertos

Más de mil vuelos cancelados en EU por problemas en aeropuertos

SLP

El Universal

La falta de pago a controladores aéreos y condiciones climáticas complican los vuelos en EE.UU.

Senado de EU aprueba proyecto para reabrir gobierno
Senado de EU aprueba proyecto para reabrir gobierno

Senado de EU aprueba proyecto para reabrir gobierno

SLP

El Universal

Acuerdo clave en el Senado de EU para poner fin al shutdown y mantener beneficios SNAP

Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica
Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

SLP

El Universal

El presidente argentino Javier Milei no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica, siguiendo los pasos de Donald Trump.