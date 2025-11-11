Nace Trump: Nuevo partido de ultraderecha en Bélgica

BRUSELAS, Bélgica (ANSA/EL UNIVERSAL).- La extrema derecha belga anunció el nacimiento de un nuevo partido, Todos Reunidos por la Unión de los Movimientos Populistas, cuya sigla es muy significativa: Trump.

Trump será formalizado a finales de mes, según el anuncio hecho en Bruselas por sus creadores, y se presenta como la continuación política de Chez Nous, un grupo de ultraderecha que no logró superar el umbral electoral en las últimas elecciones federales.

La nueva formación es liderada por dos figuras de la extrema derecha local con raíces italianas: Salvatore Nicotra, exlíder del Frente Nacional Belga, y Emanuele Licari, quien militó hasta hace poco en Vlaams Belang, partido del nacionalismo flamenco.

A diferencia de la extrema derecha flamenca, el movimiento Trump, sin embargo, es de origen francófono y no aboga por el separatismo, presentándose como una derecha social al estilo belga.

"Donald Trump es el símbolo por excelencia del populismo. Encarna inmediatamente lo que defendemos", enfatizó Nicotra, y agregó: "Somos un partido populista de derecha con una orientación social. El cuarenta por ciento de nuestro programa está alineado con el Partido Nacional Laborista, el cuarenta por ciento con el Vlaams Belang y el veinte por ciento es propio".