Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas
Migrantes venezolanos optan por celebrar la Navidad en su hogar en Maracay, Venezuela, tras abandonar la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Galeria
Migrantes venezolanos que abandonaron la esperanza de llegar a Estados Unidos celebraron la Navidad en su hogar en Maracay, Venezuela. La guía de montaña Ana Lía Gonzales escaló el glaciar Huayna Potosí portando una pollera, un vestido tradicional de las mujeres indígenas en las tierras altas de Bolivia.
