Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Migrantes venezolanos optan por celebrar la Navidad en su hogar en Maracay, Venezuela, tras abandonar la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Por AP

Diciembre 26, 2025 01:03 p.m.
Migrantes venezolanos que abandonaron la esperanza de llegar a Estados Unidos celebraron la Navidad en su hogar en Maracay, Venezuela. La guía de montaña Ana Lía Gonzales escaló el glaciar Huayna Potosí portando una pollera, un vestido tradicional de las mujeres indígenas en las tierras altas de Bolivia.

AP

Migrantes venezolanos optan por celebrar la Navidad en su hogar en Maracay, Venezuela, tras abandonar la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Ataque palestino en Israel deja dos muertos

AP

Un hombre y una joven pierden la vida en ataque con coche y cuchillo en Israel

El Boxing Day: una tradición que se equipara a la Navidad

El Universal

Descubre cómo el Boxing Day ha perdurado como una segunda Navidad en varios países.

La amenaza secreta para Putin: Cómo el Kremlin persigue a sus enemigos incluso al otro lado del mundo

Redacción

La injusticia en Argentina se hace evidente en el caso de Konstantin Rudnev, ¿qué revela su historia?