Triunfo del Heat de Miami sobre los Wizards de Washington en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A primera hora, los aficionados mexicanos al basquetbol recibieron la buena noticia de que habrá más partidos de la NBA en su país. Por la noche, muchos pudieron deleitarse con el 14to duelo de temporada regular de la liga en México.

Y el entusiasmo creció con el desempeño de un jugador de raíces mexicanas.

Jaime Jáquez Jr. anotó ocho puntos en el país donde nació su padre, Bam Adebayo anotó 20 de sus 32 puntos en la primera mitad y el Heat de Miami aplastó el sábado 118-98 a los Wizards de Washington.

Jáquez fue la estrella de la noche, ovacionado por la afición cada vez que tomaba el balón. Si bien disfrutó el cariño del público para él lo más importante fue que él y sus compañeros la victoria.

"No sabía que esperar, pero quería ver cómo sería. Pero sobre todo, lo que destacó es el amor que me mostraron a mí y mi familia", dijo Jáquez, quien fue alentado por varios parientes. "No los veo tan seguido porque vivo del otro lado del país. Venir aquí y estar con ellos fue una experiencia increíble".

Además, se dijo sorprendido de haber hecho historia como el primer jugador de raíces mexicanas que gana en el país. "Increíble hacer historia, aunque fue una victoria en equipo y debemos continuar con ese proceso toda la temporada".

Adebayo capturó 14 rebotes y encestó 12 de 24 tiros de campo. Jimmy Butler agregó 18 puntos, Tyler Herro anotó 15 y Terry Rozier finalizó con 12 para ayudar a que Miami mejorara su registro a 3-2.

Kel´El Ware añadió 15 puntos ingresando desde el banquillo. Esta es la tercera victoria del entrenador del Heat Eric Spoelstra en México —-primero ante los Nets en el 2017 y luego ante los Spurs en el 2022.

Pero ahora dijo que pudieron disfrutar más el viaje, porque además de ganar pasaron un día adicional en la Ciudad de México.

"La pasamos muy bien, los jugadores, el staff, todos, amamos venir con la afición, el ambiente fue increíble", indicó Spoelstra. "Tuvimos dos noches y pudimos caminar y conocer un poco, pero lo más importante es que ganamos".

Bilal Coulibaly lideró a Washington (2-3) con 22 puntos. Jordan Poole agregó 21 puntos y Alexandre Sarr concluyó con 17.

"La defensa estuvo muy bien en la primera mitad y las dudas estuvieron en la ofensiva", reconoció el coach de los Wizards Brian Keefe, quien se dio un momento para agradecer el recibimiento de todos en México. "Necesitamos trabajar en los rebotes ofensivos, obviamente tampoco lanzamos bien".

Antes del duelo, el comisionado de la NBA Adam Silver dijo que la liga había llegado a un acuerdo con los organizadores locales para jugar más partidos en México.