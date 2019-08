Neoyorquinos llevan hasta la Torre Trump propuesta de nombrar la avenida Barack Obama

Un grupo de neoyorquinos se concentró este miércoles frente a la Torre Trump en favor de renombrar el tramo de la Quinta Avenida donde se ubica ese edificio, residencia en Nueva York del presidente Donald Trump, para bautizarlo como "Avenida Presidente Barack Obama".



Portando carteles con mensajes como "Bienvenidos a la Avenida Obama", "El Presidente Trol es un acosador racista" o "Listos para la Avenida Obama", una treintena de personas se manifestaron en silencio frente al 725 de la Quinta Avenida, bajo la atenta mirada de la policía que custodia el edificio.



Ante el imponente rascacielos de cristal, la promotora de la iniciativa, Elizabeth Rowin, de la organización MoveOn, señaló a Efe que la propuesta ya ha logrado el respaldo de 435.000 personas a través del país, que han firmado la petición en internet.



Rowin explicó que en diciembre del año pasado vio en Twitter que alguien de West Virginia lanzó la idea como una broma.



"Fue divertido", reaccionó Rowin, que admitió que al principio ella también hizo su propuesta como una broma.



Pero, después se hizo viral al punto que artistas famosos, entre ellos Patricia Arquette, apoyaron la idea en las redes sociales.



Rowin, natural de California y que ahora reside en Nueva York, indicó que envió su idea al Concejo municipal y que su presidente Corey Johnson le indicó que "lo mirarían".



Según ella, el próximo 12 de septiembre intentará presentar su propuesta ante el Consejo del Ayuntamiento para buscar el apoyo de un concejal que la apadrine.



Si la propuesta fuera aprobada, todas las direcciones en ese bloque de la Quinta Avenida deberían cambiarse, por lo que la Torre Trump dejaría de estar en el número 725 de la Quinta Avenida, para a estar localizado en el 725 de la Avenida Presidente Barack H. Obama.



Erica McClain, del Upper West Side de Nueva York, que también acudió a la manifestación, señaló a Efe que "sería divertido" que la Torre Trump estuviera ubicada en la avenida Barack Obama.



McClain, que dijo ser hija de una emigrante de Alemania, señaló que Trump es un presidente "que controla a todos, es antimujer, es antiinmigrante... es una forma divertida de decir que no nos gusta, que no eres nosotros, no eres lo que queremos, no representas nuestra ciudad"



El único escollo con el que se podría encontrar la iniciativa de Rowin es que la ley de la ciudad de Nueva York determina que para ponerle a una calle el nombre de una persona, ésta debe llevar muerta al menos dos años.



"Es importante señalar que aunque ese es el proceso normal, se han hecho excepciones", afirmó a Efe el concejal Ydanis Rodríguez, que apoya el concepto de rendir tributo a individuos que hayan realizado aportes para que esta nación siga siendo "un lugar de oportunidades para todos".



Por su parte, Rowin concluye que "no hay ninguna razón para que el Consejo de la ciudad no haga una excepción" y apruebe la propuesta.