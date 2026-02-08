Netanyahu hablará con Trump de Irán
Jerusalén, Israel.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el miércoles para hablar sobre las conversaciones que sostuvieron Estados Unidos con Irán, informó el sábado el gobierno israelí.
"El primer ministro cree que todas las negociaciones deben incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", declaró el despacho de Netanyahu en un breve comunicado, refiriéndose al apoyo de Teherán a milicias como Hezbollah en Líbano y Hamás en los territorios palestinos.
Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el viernes en Omán que parecieron volver al punto de partida sobre cómo abordar las discusiones sobre el programa nuclear de Teherán.
Trump expresó que Estados Unidos había tenido conversaciones "muy buenas" y dijo que se planeaban más para principios de la próxima semana. Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, el año de Trump.
Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear, después de enviar anteriormente los portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región en medio de la represión de Teherán a las protestas recientes en las que murieron miles de personas.
