logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Netanyahu hablará con Trump de Irán

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Netanyahu hablará con Trump de Irán

Jerusalén, Israel.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el miércoles para hablar sobre las conversaciones que sostuvieron Estados Unidos con Irán, informó el sábado el gobierno israelí.

"El primer ministro cree que todas las negociaciones deben incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", declaró el despacho de Netanyahu en un breve comunicado, refiriéndose al apoyo de Teherán a milicias como Hezbollah en Líbano y Hamás en los territorios palestinos. 

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el viernes en Omán que parecieron volver al punto de partida sobre cómo abordar las discusiones sobre el programa nuclear de Teherán.

Trump expresó que Estados Unidos había tenido conversaciones "muy buenas" y dijo que se planeaban más para principios de la próxima semana. Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, el año de Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear, después de enviar anteriormente los portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región en medio de la represión de Teherán a las protestas recientes en las que murieron miles de personas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hideki Matsuyama lidera el Abierto de Phoenix con Scottie Scheffler al acecho
Hideki Matsuyama lidera el Abierto de Phoenix con Scottie Scheffler al acecho

Hideki Matsuyama lidera el Abierto de Phoenix con Scottie Scheffler al acecho

SLP

AP

El golfista japonés Hideki Matsuyama se mantiene en la cima del Abierto de Phoenix, pero Scottie Scheffler lo persigue de cerca en la clasificación.

Kim Jong-un liderará anuncios en congreso del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte
Kim Jong-un liderará anuncios en congreso del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte

Kim Jong-un liderará anuncios en congreso del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte

SLP

EFE

El máximo órgano de decisión del régimen se reúne para definir el futuro de Corea del Norte.

Renuncia del consejo presidencial de Haití antes de elecciones generales
Renuncia del consejo presidencial de Haití antes de elecciones generales

Renuncia del consejo presidencial de Haití antes de elecciones generales

SLP

AP

El consejo presidencial de Haití dimite en medio de preparativos para elecciones tras agitado gobierno.

Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara
Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara

Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara

SLP

Pulso Online

Conductor resulta herido en accidente vial