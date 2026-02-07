Netanyahu se reúne con Trump en Washington

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el miércoles para hablar sobre las conversaciones que sostuvo Estados Unidos con Irán, informó el sábado el gobierno israelí.

"El primer ministro cree que todas las negociaciones deben incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", declaró el despacho de Netanyahu en un breve comunicado, refiriéndose al apoyo de Teherán a milicias como Hezbollah en Líbano y Hamás en los territorios palestinos. Trump y Netanyahu se reunieron por última vez en diciembre.

De momento no ha habido comentarios de la Casa Blanca.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el viernes en Omán que parecieron volver al punto de partida sobre cómo abordar las discusiones sobre el programa nuclear de Teherán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump expresó que Estados Unidos había tenido conversaciones "muy buenas" y dijo que se planeaban más para principios de la próxima semana. Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno de Trump.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear, después de enviar anteriormente el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región en medio de la represión de Teherán a las protestas recientes en las que murieron miles de personas.

Las naciones árabes del Golfo Pérsico temen que un ataque pueda desencadenar una guerra regional, con recuerdos frescos de la guerra de 12 días que libró Israel contra Irán en junio.

Por primera vez en las negociaciones con Irán, Estados Unidos llevó el viernes a su principal comandante militar en Oriente Medio a la mesa. El almirante de la Marina Brad Cooper, jefe del Comando Central, visitó luego el USS Abraham Lincoln el sábado junto con Witkoff y Kushner, según el comando.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi dijo a periodistas el viernes que "las conversaciones nucleares y la resolución de los principales problemas deben llevarse a cabo en una atmósfera tranquila, sin tensiones y sin amenazas". Manifestó que los diplomáticos regresarán a sus capitales, señalando que esta ronda de negociaciones había terminado.

El sábado, Araghchi dijo a la cadena de noticias satelital Al Jazeera que si Estados Unidos ataca Irán, su país no tiene la capacidad de atacar a Estados Unidos "y por lo tanto tiene que atacar o tomar represalias contra las bases estadounidenses en la región".

Dijo que hay una "desconfianza muy, muy profunda" después de lo que sucedió durante las conversaciones anteriores, cuando Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante la guerra Israel-Irán del año pasado.

Araghchi también dijo que el "tema de los misiles" y otros asuntos de defensa "de ninguna manera son negociables, ni ahora ni en el futuro".

Teherán ha mantenido que estas conversaciones sólo serán sobre su programa nuclear.

Sin embargo, Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar ofrecieron a Irán una propuesta en la que Teherán detendría el enriquecimiento durante tres años, enviaría su uranio altamente enriquecido fuera del país y se comprometería a "no iniciar el uso de misiles balísticos".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que las conversaciones necesitaban incluir todos esos temas.

Israel, un aliado cercano de Estados Unidos, alega que Irán pretende desarrollar un arma nuclear y quiere que su programa sea desmantelado, aunque Irán ha indicado que sus planes atómicos son para fines pacíficos. Israel también quiere un alto al programa de misiles balísticos de Irán y a su apoyo a milicias en la región.

Araghchi, hablando en un foro en Qatar el sábado, acusó a Israel de desestabilizar la región, diciendo que "viola soberanías, asesina a dignatarios oficiales, lleva a cabo operaciones terroristas, expande su alcance en múltiples teatros". Criticó el trato de Israel a los palestinos y pidió "sanciones integrales y específicas contra Israel, incluido un embargo de armas inmediato".