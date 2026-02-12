Netanyahu se une a Junta de la Paz

Washington.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este miércoles, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.

La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

"Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo", detalló el presidente en Truth Social.

El líder estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. "Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables", agregó.