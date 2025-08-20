Niñas y niños huérfanos viven emotiva ceremonia de graduación en Gaza
En un acto de superación, huérfanos de Gaza reciben diplomas en Al-Wafaa, Khan Yunis, demostrando su voluntad de seguir adelante.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Una emotiva ceremonia de graduación organizada en la aldea del orfanato Al-Wafaa, al oeste de Khan Yunis, albergó al menos a mil huérfanos que han sido víctimas de la guerra en la Franja de Gaza.
Niñas y niños vestidos con birretes y togas recibieron un diploma tras expresar su voluntad de continuar sus estudios, en un momento donde Gaza se encuentra en medio de un conflicto armado entre Israel y Hamas.
El evento escolar emitió un mensaje de resiliencia y esperanza ante un lejano alto al fuego duradero, derivado de las nuevas medidas militares anunciadas por el Ejército israelí.
Dando una pequeña victoria para las infancias de Gaza frente a la destrucción y la orfandad, así como un aviso de que los palestinos, a pesar de sus heridas, se aferra a un futuro mejor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los estudiantes se mostraron conmovidos durante la ceremonia, ya que desde octubre de 2023, al menos 39 mil infantes han quedado sin padres o familiares a su cuidado, registrando una de las mayores crisis de orfandad en la historia.
Los familiares de los mártires que fallecieron como consecuencia de la agresión israelí en zonas de Khan Yunis, escoltaron los cuerpos desde el Complejo Médico Nasser hasta un lugar de descanso al final de la ciudad.
no te pierdas estas noticias
Niñas y niños huérfanos viven emotiva ceremonia de graduación en Gaza
El Universal
En un acto de superación, huérfanos de Gaza reciben diplomas en Al-Wafaa, Khan Yunis, demostrando su voluntad de seguir adelante.
Refugiados mexicanos encuentran apoyo en Guatemala por guerra de cárteles
El Universal
México-Guatemala: Familias buscan refugio por hostilidades entre cárteles
Exposición 'Rostros del Fentanilo' en Museo de la DEA Conmemora Día de la Prevención
El Universal
Más de 5,000 rostros en la exposición 'Rostros del Fentanilo' reflejan la lucha contra la crisis del fentanilo en EE. UU.