"No era normal": asistente de Cuomo

Albany, NY.- Una asistente que acusó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de manosearla, dijo en su primera entrevista televisada que inicialmente tenía miedo de dar la cara porque le preocupaba que los "facilitadores" del funcionario la destruyeran si hablaba.

Brittany Commisso, asistente ejecutiva de Cuomo, detalló sus interacciones con el demócrata en una entrevista a CBS y The Times Union of Albany que se transmitió el lunes, el mismo día que un comité legislativo se dispone a sopesar posibles audiencias de juicio político contra el gobernante.

"Tenía miedo de que si tuviera que presentarme y revelar mi nombre, que el gobernador y sus facilitadores, como los llamo, me atacaran brutalmente, mancharan mi nombre, como lo había visto y escuchado hacer antes a la gente", declaró Commisso.

Dijo que también quería proteger a su hija, pero que ahora quería hablar.

"No quiero que ella nunca tenga miedo de hablar. No quiero que nunca le tenga miedo a ninguna persona en el poder, ni a un hombre ni a una mujer".

"Quizás para él, pensó que esto era normal. Pero para mí y las otras mujeres a las que les hizo esto, no era normal. No fue bienvenido y ciertamente no fue consensuado", dijo.