No hay buenas opciones en tema de la deuda: Yellen

La secretaria del Tesoro Janet Yellen declaró el domingo que "no hay ninguna opción buena" para evitar una "calamidad" económica si el Congreso no eleva el tope de deuda en las próximas semanas.

La funcionaria no descartó que el presidente Joe Biden evada al Congreso y actúe por su cuenta para evitar lo que sería el primer default federal en la historia de Estados Unidos.

Los comentarios dan aun más urgencia a un encuentro que sostendrá Biden con líderes congresionales de ambos partidos el martes.

Demócratas y republicanos están enfrascados en una disputa sobre si el tope de deuda – que actualmente es de 31,381 billones de dólares – siquiera debe ser sujeto a negociación. Los republicanos, liderados por el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, exigen recortes de gastos a cambio de permitir un nuevo tope, mientras que Biden insiste en que la amenaza de un default no debería ser usada en negociaciones sobre el presupuesto.

Yellen, entrevistada por el programa "This Week" de ABC, ofreció un panorama sombrío si no se levanta el tope de deuda antes de que el Departamento del Tesoro se quede sin las "medidas extraordinarias" usadas para operar bajo el límite actual. Ese momento, indicó la funcionaria, probablemente será a comienzos de junio.

"Sea pagos de intereses de la deuda, o para los beneficiarios del Seguro Social o a proveedores de Medicare, simplemente no tendremos suficiente efectivo para cumplir con todas nuestras obligaciones", expresó Yellen. "Y hay un consenso de que ocurrirá un caos financiero y económico".

Un aumento del tope de deuda no sería una autorización para más gasto público. Solo permitiría tomar prestado para pagar gastos que ya han sido aprobados por el Congreso.

Biden se reunirá el martes en la Casa Blanca con McCarthy, el líder de la minoría demócrata en la cámara baja Hakeem Jeffries, el líder de la mayoría demócrata en el Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría republicana senatorial, Mitch McConnell.

Los republicanos en la cámara aprobaron el 26 de abril una propuesta para elevar el tope de deuda, pero con grandes recortes de gastos. Esos recortes probablemente no contarán con el respaldo de todos los republicanos en el Senado, que es controlado por los demócratas, y Biden ha dicho que negociará sobre el presupuesto solo cuando desaparezca el riesgo de un default.

La senadora Kyrsten Sinema, de Arizona, una independiente que abandonó el Partido Demócrata en diciembre, animó a Biden y McCarthy a hacer concesiones de parte y parte para llegar a un consenso.

"No habrá un tope de deuda simple y claro, simplemente no hay los votos para eso", declaró Sinema al programa "Face the Nation" de CBS. "Por ello, mientras más rápido estos dos hombres se reúnan en una habitación y escuchen lo que el otro necesita, más rápido podrán resolver este desafío y proteger la confianza y el crédito de los Estados Unidos de América".

En el canal ABC, se le preguntó a Yellen si Biden eludirá al Congreso al citar la 14ta Enmienda de la Constitución según la cual "la validez" de la deuda estadounidense "no puede ser cuestionada". Yellen no dio una respuesta tajante, pero indicó que ésa no debería ser considerada una solución válida.

"No debemos llegar al punto en que tenemos que considerar si el presidente puede seguir emitiendo deuda. Eso sería una crisis constitucional", declaró la funcionaria.

"¿Qué hacer si el Congreso se niega a cumplir con su responsabilidad? No hay ninguna opción buena", añadió.