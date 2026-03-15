Norcorea lanzó 10 misiles al mar

Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte disparó el sábado unos 10 misiles balísticos hacia su mar oriental, informó el ejército de Corea del Sur, escenificando su propia demostración de fuerza mientras el rival Sur realiza un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que los misiles fueron disparados desde un área en Sunan, el sitio del aeropuerto internacional de Pyongyang, y volaron unos 350 kilómetros .

El ministro de Defensa japonés Shinjiro Koizumi señaló que las armas cayeron en aguas fuera de la zona económica exclusiva del país y que no hubo reportes de daños a aviones o barcos.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano manifestó que el ejército ha intensificado la vigilancia y está manteniendo la preparación ante posibles lanzamientos adicionales, mientras comparte estrechamente información con EU y Japón.

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Los lanzamientos se producen en momentos en que Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus ejercicios militares conjuntos anuales de primavera en los que participan millas de soldados, mientras el gobierno de Trump también libra una guerra en Oriente Medio.