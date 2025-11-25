Nueva función de X genera dudas sobre el origen extranjero de cuentas políticas populares en EEUU

Llevan nombres como @TRUMP_ARMY o @MAGANationX, y sus cuentas verificadas muestran con orgullo retratos del presidente Donald Trump, mítines de votantes y banderas estadounidenses. Y constantemente publican sobre la política de Estados Unidos, mostrándose ante sus seguidores como fervientes admiradores del mandatario.

Pero, después de que la plataforma de redes sociales X pasó por una actualización durante el fin de semana, ahora está claro que los propietarios de estas cuentas, y muchas otras, se ubican en regiones como el sur de Asia, África y Europa del Este.

La plataforma propiedad de Elon Musk lanzó el sábado una función que le permite a los usuarios ver dónde se originó una cuenta. Detectives de internet y otros expertos no tardaron en descubrir que muchas cuentas populares que expresan su apoyo al movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA por sus iniciales en inglés) a sus miles o cientos de miles de seguidores, se encuentran fuera de Estados Unidos, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia extranjera en la política estadounidense.

Investigadores de NewsGuard, una compañía que se dedica a rastrear la desinformación en línea, identificaron varias cuentas populares --supuestamente administradas por estadounidenses interesados en la política-- que en realidad estaban basadas en Europa del Este, Asia o África.

Las cuentas eran algunas de las principales difusoras de afirmaciones engañosas y divisivas sobre la política de Estados Unidos, incluidas aquellas que decían que los demócratas sobornaron a los moderadores en un debate presidencial de 2024.

¿Qué es la función de ubicación?

Nikita Bier, directora de producto de X, anunció el sábado que la plataforma de redes sociales pondría a disposición la herramienta "Acerca de esta cuenta", la cual permite que los usuarios vean el país o región en donde se originó. Para encontrar la ubicación de una cuenta, se puede tocar o hacer clic en la fecha de registro que aparece en el perfil.

"Este es un importante primer paso para garantizar la integridad del foro público global. Tenemos planeado poner a disposición muchas más formas para que los usuarios verifiquen la autenticidad del contenido que ven en X", escribió Bier.

En países con severas restricciones a la libertad de expresión, una herramienta de privacidad en X le permite a los titulares de cuentas mostrar únicamente la región, y no un país específico. Así que, en lugar de India, por ejemplo, una cuenta puede decir que está basada en el sur de Asia.

Bier destacó el domingo que después de una actualización, la herramienta tendría una precisión del 99.99%, aunque esto no se pudo verificar de manera independiente. Por ejemplo, las cuentas pueden usar una red privada virtual, (VPN por sus iniciales en inglés), para ocultar su verdadera ubicación. En el caso de algunas cuentas, hay un aviso que señala que los datos de ubicación pueden no ser precisos, ya sea porque la cuenta usa una VPN o porque algunos proveedores de internet usan proxies de manera automática, sin que haya una acción del usuario.

"Los datos de ubicación siempre serán algo que se debe usar con precaución", declaró Alexios Mantzarlis, director de la Security, Trust, and Safety Initiative en Cornell Tech y exdirector de International Fact-Checking Network. "Su utilidad probablemente alcanzará su punto máximo ahora que acaba de ser expuesta, y los criminales se adaptarán. Meta ha tenido información similar desde hace un tiempo y nadie se atrevería a decir que se ha eliminado la desinformación de Facebook gracias a esto".

¿Qué cuentas están causando controversia?

Algunas de las cuentas apoyaban al difunto activista conservador Charlie Kirk, así como a los hijos del presidente Donald Trump. Muchas de las cuentas tenían fotos de banderas de Estados Unidos o hacían comentarios dejando entrever que eran estadounidenses. Una cuenta llamada "@BarronTNews_", por ejemplo, muestra una ubicación en "Europa del Este (fuera de la UE)", aunque la ubicación que aparece en su perfil dice "Mar A Lago". La cuenta, que tiene más de 580.000 seguidores, publicó el martes que "Esta es una cuenta de un seguidor, 100 % independiente, administrada por un tipo que ama a este país y apoya al presidente Trump con todo lo que tengo."

NewsGuard también encontró evidencia de que algunos usuarios de X difunden desinformación sobre la propia función de ubicación, acusando incorrectamente a algunas cuentas de ser operadas desde el extranjero cuando en realidad son utilizadas por estadounidenses. Los investigadores encontraron varios casos en los que un usuario creó capturas de pantalla falsas que parecen insinuar que una cuenta fue creada en el extranjero.

No siempre está claro cuáles son los motivos de estas cuentas. Si bien algunas pueden ser actores estatales, es probable que muchas tengan motivos financieros, publicando comentarios, memes y videos para atraer participación.

"Para las cuentas más visibles que fueron desenmascaradas esta semana, el dinero es probablemente el principal motivador", dijo Mantzarlis. "Eso no significa que X --como lo han documentado extensamente algunos trabajos previos realizados por organizaciones académicas y sin fines de lucro que están siendo objeto de ataques y retiro de fondos-- no sea también un objetivo para actores estatales".

Los usuarios tienen opiniones encontradas en cuanto a la nueva función que permite ver la información de ubicación de una cuenta, y algunos de ellos han cuestionado si va demasiado lejos.

"¿No es esto una especie de invasión de la privacidad?" escribió un usuario de X. "Nadie necesita ver esta información".