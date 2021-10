Nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna

Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos

Otros 21 líderes que ya han dejado el poder también escondieron propiedades e ingresos, de acuerdo con la nueva investigación del ICIJ bautizada como "papeles de Pandora" y que pone el foco en las finanzas secretas de más de 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo.

Destacan tres jefes de Estado de Latinoamérica en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.

Según la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur (EE.UU.), un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.

Mientras tanto, Piñera tuvo supuestamente negocios secretos en las Islas Vírgenes Británicas y Abinader posee junto a otros familiares una entidad "offshore" en Panamá, de acuerdo al Post.

En los archivos también figuran 11 exmandatarios de Latinoamérica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

La investigación también reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.

Asimismo, de acuerdo con la revista mexicana Proceso, que participó en la investigación, los documentos analizados muestran que una de las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.

Los archivos también detallan actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso Vladímir Putin.

Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.

De acuerdo con los archivos y según recoge la BBC, el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia también poseían en secreto al menos 11 empresas en el extranjero y una de ellas estaba valorada en 30 millones de dólares.

El ICIJ, con sede en Washington, ganó fama por los llamados "papeles de Panamá".

Esa filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.

En la nueva investigación de los "papeles de Pandora" han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.

Piñera niega participación

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó este domingo haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta" del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación "Pandora Papers".

"Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.

La última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del polémico proyecto minero Dominga, que vendió a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano en una operación que ocurrió parcialmente en las Islas Vírgenes Británicas.

"Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (...) y la falta de participación del presidente", esgrimió la oficina presidencial.

Según el comunicado, ni el presidente ni su familia poseen ahora sociedades de inversión constituidas en el extranjero, aunque en el pasado sí fueron dueños de empresas domiciliadas en Chile que "fueron accionistas de sociedades en el exterior".

"La existencia y su participación en esas sociedades fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile", agregaron desde La Moneda, sede presidencial.

Según el ICIJ, Piñera y su familia fueron los principales accionistas de Dominga hasta 2010, cuando el presidente llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014) y se produjo la venta de la totalidad del accionario de la empresa a Délano por 152 millones de dólares.

Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo con Ciper, el medio chileno que colaboró en la investigación con el consorcio.

En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.

El megaproyecto minero Dominga, ubicado en el centro-norte del país, se aprobó el pasado agosto por una comisión ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales ministeriales, después de haber sido rechazado en 2017 por el Gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet y por un tribunal ambiental.

Tras una reclamación de la empresa responsable del proyecto, Andes Iron se dio luz verde a la criticada iniciativa, que busca construir una mina de hierro y cobre que produzcan más de 150.000 toneladas minerales.

Piñera, que posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, es uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016.

La indagación señala también al presidente ecuatoriano Guillermo Laso y al dominicano Luis Abinader, además de otros 11 exjefes de Gobierno latinoamericanos e innumerables autoridades políticas de todo el mundo que escondieron millonarias fortunas para no pagar impuestos.

Los "Pandora Papers" contaron con la participación de 150 medios de comunicación de todo el mundo y 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.