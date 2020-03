Nueva York multará a los que no respeten el distanciamiento social

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes que ha llegado el momento de multar a todos aquellos ciudadanos que no respeten el distanciamiento social impuesto en la Gran Manzana con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.



Las multas, según señalan los medios locales, serán de entre 250 y 500 dólares, mientras que el alcalde apuntó también que si es necesario está dispuesto a cerrar zonas de recreo infantiles y parques, que están siendo especialmente vigiladas por las fuerzas de seguridad, ya que son de los pocos espacios abiertos de los que se pueden disfrutar en la abarrotada ciudad.



"(Los policías) van a dar una oportunidad para que se les escuche. Y si no los escuchan, entonces se merecen una multa a estas alturas", dijo a la prensa De Blasio.



"No quiero multar a la gente cuando hay tantas personas que están pasando por momentos económicos difíciles, pero si todavía no han entendido lo que pasa y tampoco lo entienden cuando llegue el policía (...), entonces esa persona se merece una multa", aseveró.



El alcalde pidió además a los usuarios del transporte público que esperen al próximo tren si el primero que llega a la estación está demasiado lleno, y solicitaron a los ciudadanos que avisen en el número de teléfono habilitado para las cuestiones relacionadas con el coronavirus, el 311, si observan que la gente empieza a acumularse en los andenes.



El pasado viernes, De Blasio ya advirtió que las autoridades de la ciudad iban a decidir durante el fin de semana si se empezaba a multar a todo aquel que no respetara el distanciamiento social en Nueva York, donde se han prohibido las concentraciones de más de 10 personas.



Apuntó que estaban preocupados ante la posibilidad de que los ciudadanos ignoraran esta medida con la llegada del buen tiempo a la metrópolis, y reveló asimismo su intranquilidad por las congregaciones religiosas que se han seguido dando en algunas iglesias y sinagogas neoyorquinas.



El estado de Nueva York concentra el mayor número de infecciones de EE.UU., donde se registran más de 66.000 de las 160.000 que se han confirmado en el país.