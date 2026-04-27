Nueva York organiza eventos gratuitos para hinchas del Mundial

NUEVA YORK (AP) — La ciudad de Nueva York realizará una serie de eventos gratuitos para los hinchas del fútbol que esperan vivir la emoción del Mundial pero no pueden pagar los elevados precios de las entradas para los partidos, anunciaron las autoridades el lunes.

Los eventos —uno en cada uno de los cinco distritos de la ciudad— incluirán eventos para ver los partidos y otras actividades. Se realizarán en el Rockefeller Center en Manhattan, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens, el Brooklyn Bridge Park en Brooklyn, un centro comercial cerca del Yankee Stadium en el Bronx y un estadio de béisbol de ligas menores en Staten Island.

Un evento para aficionados aparte, previsto en el estadio Sports Illustrated en Harrison, Nueva Jersey, donde juegan los New York Red Bulls de la MLS, costará 10 dólares.

Los partidos del Mundial se disputarán en el estadio MetLife en Nueva Jersey, donde solo el traslado de ida y vuelta a los encuentros en transporte público podría costar 150 dólares.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un reconocido hincha del fútbol, anunció los eventos gratuitos junto con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata.

"Todos los aficionados deberían poder ver el mejor torneo del mundo sin tener que echar mano de sus ahorros", indicó Mamdani.

Se están planificando eventos similares para aficionados en otras ciudades anfitrionas de Estados Unidos.