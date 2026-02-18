Nuevo ataque de EU a tres embarcaciones por drogas

WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo ataques el martes contra tres embarcaciones Acusadas de traficar drogas en aguas latinoamericanas, que dejaron 11 muertos en uno de los días más letales de la campaña de meses del gobierno de Trump contra presuntos traficantes.

La serie de ataques realizada el lunes elevó el número de fallecidos a por lo menos 145 personas desde que el gobierno comenzó a atacar, a principios de septiembre, a quienes denominan "narcoterroristas" en pequeñas embarcaciones.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los 42 ataques conocidos, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Señaló que dos embarcaciones con cuatro personas cada una fueron atacadas en el océano Pacífico oriental, mientras que una tercera, con tres personas, fue alcanzada en el mar Caribe.

El ejército no aportó pruebas de que las embarcaciones estaban transportando drogas, pero publicó videos en X en los que se veía cómo eran destruidas.

Los videos publicados por el Comando Sur muestran los botes, ya sea moviéndose o balanceándose en el agua antes de explotar y quedar envueltos en llamas. Se puede ver a personas sentadas en dos de las pequeñas embarcaciones antes de quedar destruidas.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele ser traficado a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

Los ataques contra embarcaciones también suscitaron intensas críticas tras revelarse que el ejército mató a sobrevivientes del primer ataque contra una lancha con un segundo ataque. El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos dijeron que era legal y era necesario, mientras que los legisladores demócratas y expertos legales dijeron que las muertes fueron un asesinato, si no un crimen de guerra.

Los ataques se produjeron después de que el gobierno de Trump inició una de las mayores acumulaciones de poderío militar estadounidense en América Latina en generaciones como parte de una campaña de presión que culminó con la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro. Fue llevado a EU para enfrentar cargos de narcotráfico.