Nuevo brote de ébola confirmado en la República Democrática del Congo

DAKAR, Senegal (AP) — La República Democrática del Congo anunció el jueves un nuevo brote de ébola, el 16to en el país, después de que se confirmara un caso en la provincia sureña de Kasai.

"Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes", señaló Samuel-Roger Kamba, ministro de Salud de Congo.

Agregó que la tasa de letalidad, estimada en un 53,6%, mostraba la gravedad de la situación.

Comentó que las cifras eran provisionales y que la investigación estaba en curso. Los casos sospechosos y las muertes presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

El caso confirmado fue el de una embarazada de 34 años en la localidad de Boulapé, en la provincia sureña de Kasai.

La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que envió a sus expertos junto con el Equipo de Respuesta Rápida de Congo a la provincia de Kasai para fortalecer la vigilancia de la enfermedad, el tratamiento y la prevención, así como el control de infecciones en las instalaciones de salud. También entregará equipo de protección personal, equipo de laboratorio y suministros médicos.

La OMS indicó que Congo tiene inventario de tratamientos y de la vacuna Ervebo contra el ébola.

"Estamos actuando con determinación para detener rápidamente la propagación del virus y proteger a las comunidades", dijo el doctor Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que causa es rara pero grave, y a menudo fatal, en los humanos.