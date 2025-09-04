logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Fotogalería

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpea Asadabad en Afganistán

Detalles del último terremoto en Asadabad, Afganistán, y su relación con el desastre previo

Por EFE

Septiembre 04, 2025 08:46 p.m.
A
Nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpea Asadabad en Afganistán

Asadabad (Afganistán), 4 sep (EFE).- Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un seísmo de magnitud 6,0 provocó más de 2.205 muertos y 3.640 heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último seísmo tuvo lugar a las 22:26 horas de Afganistán (17:56 GMT) y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del pasado domingo.

La profundidad del seísmo fue de 10 kilómetros.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpea Asadabad en Afganistán
Nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpea Asadabad en Afganistán

Nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpea Asadabad en Afganistán

SLP

EFE

Detalles del último terremoto en Asadabad, Afganistán, y su relación con el desastre previo

Martín Vizcarra recupera la libertad en Perú tras revocación de orden de prisión preventiva
Martín Vizcarra recupera la libertad en Perú tras revocación de orden de prisión preventiva

Martín Vizcarra recupera la libertad en Perú tras revocación de orden de prisión preventiva

SLP

AP

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue liberado luego de que la justicia revocara la orden de prisión preventiva en un caso de corrupción.

Hija de oficial nazi acusada de encubrir cuadro robado
Hija de oficial nazi acusada de encubrir cuadro robado

Hija de oficial nazi acusada de encubrir cuadro robado

SLP

AP

La fiscalía argentina acusa a la hija de un oficial nazi ya fallecido de intentar ocultar a las autoridades el cuadro 'Retrato de una Dama' de Giuseppe Ghislandi.

Nuevo brote de ébola confirmado en la República Democrática del Congo
Nuevo brote de ébola confirmado en la República Democrática del Congo

Nuevo brote de ébola confirmado en la República Democrática del Congo

SLP

AP

La República Democrática del Congo anuncia el 16to brote de ébola tras confirmar casos en Kasai. Detalles sobre la situación actual.