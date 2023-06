"Nunca seré detenido", desafía Trump tras acusación por documentos

A-AA+

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su primer discurso público luego del anuncio de la acusación federal esta semana por el manejo indebido de documentos clasificados.

El exmandatario subió al escenario en la Convención Republicana estatal en Georgia, donde arremetió contra el Departamento de Justicia, el FBI y la administración de Joe Biden, y calificó su reciente acusación como "una parodia de la justicia".

"Tenemos que hacer frente a los... demócratas radicales de izquierda, sus fiscales partidistas anárquicos... Cada vez que vuelo sobre un estado azul, recibo una citación", dijo Trump en sus comentarios de apertura. "He puesto todo en juego y nunca me rendiré. Nunca seré detenido. Nunca dejaré de luchar por ti", agregó.

"Ahora, la izquierda marxista está usando una vez más el mismo Departamento de Justicia corrupto y el mismo FBI corrupto, y el fiscal general y los fiscales de distrito locales para interferir... estás haciendo trampa. Están torcidos. Son corruptos. Estos criminales no pueden ser recompensados. Deben ser derrotados. Tienes que derrotarlos.

"Porque al final, no van a venir por mí. Vienen tras de ti y yo simplemente me interpongo en su camino", dijo.

"Trataron de incriminarme por traición y ahora están tratando de hacerlo de nuevo", remarcó el exmandatario. "Biden está tratando de encarcelar a su principal oponente político... tal como lo hacen en la Rusia estalinista o en la China comunista", criticó Trump. "Nunca pensé que tal cosa podría suceder en Estados Unidos".

"Soy el único candidato que tiene lo necesario para aplastar este sistema corrupto", dijo.

Trump enfrenta 37 cargos por manejo de documentos secretos

El caso federal revelado en Miami el viernes se produjo después de que un gran jurado federal escuchó evidencia de que Trump retuvo documentos clasificados de manera ilícita y los guardó en su casa de Mar-a-Lago.

Los cargos, que incluyen la retención deliberada de documentos de la defensa nacional y la conspiración para obstruir la justicia, siguen a la acusación de abril del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por la supuesta falsificación de registros comerciales de Trump.

"No hicimos ninguna obstrucción", insistió Trump en su discurso.

Sobre el fiscal especial Jack Smith, el republicano declaró: "Tenemos un matón que está a cargo (...) Este es un trabajo político exitoso", agregó, llevado a cabo por "un nido de personas enfermas que deben limpiarse de inmediato".

Se espera que Trump comparezca ante un tribunal federal en Miami el martes y podría enfrentar prisión si es declarado culpable.

"¡Podría tirar la toalla mañana, cerrar mi campaña presidencial de 2024 y todos los cargos en mi contra serían retirados mágicamente!", escribió en un correo electrónico de recaudación de fondos.

Si lo hiciera, agregó, "sería darle la espalda a nuestro país".