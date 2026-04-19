Ocho niños mueren en tiroteo en Shreveport, Luisiana

ROMA, Italia, abril 19 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un total de

y diez personas resultaron heridas en un

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ocurrido a las 6 de la mañana en Shreveport, en Lousiana, en un hecho que las autoridades estadounidenses lo atribuyen a un caso de violencia doméstica.El agresor, un hombre que inicialmente huyó tras los disparos, fue localizado, neutralizado y, mientras que las motivaciones del ataque permanecen bajo investigación.La policía había sido alertada después de que los vecinos habían escuchado disparos. Al llegar al lugar, los agentes constataron que todas las víctimas eran niños., de edades comprendidas entre 1 y 14 años.Por ahora permanece el misterio sobre las motivaciones de un crimen tan atroz como impactante, que el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, describió de inmediato como "una, quizás la peor que hemos vivido".Los detalles sobre la escena del crimen revelados por la policía en una conferencia de prensa agregaron más información: los disparos se realizaron en tres lugares diferentes, cercanos entre sí. Los agentes encontraron los cuerpos sin vida. La policía no identificó al hombre armado ni a las víctimas, pero afirmó que algunos de los niños estaban emparentados con el hombre fallecido.El tiroteo ocurrió en distintas áreas de la ciudad, incluyendoen la misma manzana y una tercera en otra zona del barrio.En ese punto, después de que el hombre robó un auto e intentó huir, fue detenido por la policía, que ya había sido alertada mediante una llamada telefónica vaga que reportaba unaLo que se descubrió después es uno de los detalles más inquietantes, difícil de describir incluso para las autoridades: un niño, posiblemente menor de edad y probablemente herido, logró escapar de una de laspor el hombre armado, corriendo hacia unaSegún las últimas reconstrucciones, no se descarta que haya sido él mismo, superviviente de la masacre, quien dio la"Tenemos, agentes de policía y personal forense afectados", dijo elUna situación "trágica, quizás la peor que hemos vivido en Shreveport", añadió, invitando a rezar por las familias de las víctimas y por toda la ciudad, que está enEl jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, expresó su solidaridad con toda la comunidad."No puedo ni imaginar cómo puede ocurrir un evento así", dijo el jefe de policía Wayne Smith, explicando que la investigación se lleva a cabo en coordinación con la policía estatal de Louisiana y con la asistencia de varias otras agencias.